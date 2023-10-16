闖恩人住處搶500元 判刑1年2月

基隆地院近日審結，依觸犯搶奪罪判處張男有期徒刑1年2個月。 （資料照）

2023/10/16 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕強拿他人口袋一張五百元紙鈔的代價不低！男子張瑞雄因曾犯下多起竊盜罪，直至前年十月才服刑完畢出獄，今年七月底，見曾幫過自己的八十四歲謝姓老翁在家中看電視，居然闖入屋內，強行拿走謝翁口袋內的一張五百元現金，謝翁報警後，警方循線逮捕張男後送辦。基隆地院近日審結，依觸犯搶奪罪判處張男有期徒刑一年二月。

張男曾因沒錢吃飯 請被害老翁幫忙

檢警調查，七月卅一日凌晨二時四十分，張男闖進謝翁屋內後，用左手壓住謝翁肩膀，右手伸進其左胸口袋搶走五百元、一百元紙鈔各一張，謝翁一度抓住張男的右手，企圖阻止他離開，但遭甩開跌倒在地，兩張紙鈔也掉落在家門口；張男匆忙撿起五百元後，跑離現場，謝翁則撿回地上的一百元，並立即報警，警方很快鎖定搶匪身分，到張男家中將他逮捕，檢方依搶奪罪將他起訴。

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出獄不到兩年 又犯侵入住宅搶奪罪

法院開庭時，張男向法官表示，先前曾因沒錢吃飯，有開口請謝翁幫忙，謝翁給他兩百元，這一次，因自己身上又沒錢吃飯，才到謝翁家中，請他再給錢，但謝翁稱不方便，自己一時失慮，才動手從他口袋中強行拿錢，因心裡過意不去，在派出所遇到被害人時，就把錢還他，並向他道歉，希望法官能從輕量刑。

法官認為，張男闖進謝翁屋內，又趁其不備搶走現金，已觸犯侵入住宅搶奪罪；且張男出獄不到兩年又再次犯案，已構成累犯，應加重其刑。考量他家境貧寒，此次是隨機犯案，犯後坦承犯行，也已歸還贓款，故判處張男一年二月徒刑。

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