北市和平高中遭恐嚇大屠殺 該校學生犯案

社群IG「和平黑特」遭不明人士貼文，預告將在學校大屠殺，警方逮獲涉案學生。（記者劉慶侯翻攝）

2023/10/15 05:30

不滿遭校方處分報復

〔記者劉慶侯、吳政峰／台北報導〕台北市和平高中日前遭不明人士在網路社群平台IG刊文恐嚇，威脅師生十六日不要去學校，否則當天中午會迎來大屠殺，台北市警方組成專案小組偵辦，查出涉案人是該校就讀高三的十八歲男學生，昨天將他逮捕到案；該生供稱，不滿被校方處分才起意設計報復。

已滿18歲 須負刑責

該生被依恐嚇罪法辦後，台北地檢署檢察官林希鴻雖責付給家長帶回，但因該生已滿十八歲，仍須負起刑事責任。

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本月十日晚間，有人在社群IG「和平黑特」貼文警告和平高中的同學，指十六日中午學校某處，會有一場大屠殺；文中並稱「或許有人會問我為何這麼做，原因很簡單，我看不慣你們的愚蠢和自以為是」、「還將你們自以為是的正義壓在別人身上」、「甚至認為自己可以不負責任的在這個平台散布大量攻擊別人的不實資訊」等語。

警方表示，文章貼出後雖然很快下架，但恐嚇內容顯然意有所指，因此警方針對近期內該校是否有發生「特殊狀況」進行了解，發現和平高中日前有學生因「事故」遭校方嚴厲處分，將該生列為調查對象。

此外，警方根據粉絲專頁查出須透過指定APP匿名發文，並不能直接透過平台發文，進而查出APP公司位於德國，透過管道調閱留言者相關資料後，循線追查出涉案的十八歲高三學生。

警方昨天前往該生位於台北市的住處蒐證及拘提到案，查扣涉案手機等證物，詢問後依恐嚇公眾罪移送台北地檢署偵辦。

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