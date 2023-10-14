驗尿「擺烏龍」 毒蟲詭計難逃法眼

蔡姓男子為了躲避驗尿，在褲襠挾帶烏龍茶，結果被識破。（警方提供）

2023/10/14 05:30

腰間黏烏龍茶塑膠袋想調包 瞞不過警方罪加一條

〔記者王捷／台南報導〕台南市蔡姓毒蟲，為了逃避警方驗尿，竟在驗尿瓶內偷灌烏龍茶！南市第五警分局十二日傳喚毒品列管人口蔡男到分局驗尿，過程中警員發現蔡男雙手不斷在下半身位置異常抖動，覺得很奇怪，立即喝斥蔡男停止動作，再檢查發現他在腰間，以膠帶黏貼了一個裝有烏龍茶的塑膠袋，企圖「貍貓換太子」假冒尿液送驗，經再次採尿檢測後，蔡男的尿液呈現毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例移送法辦。

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根據規定，毒品管制人口須定期接受驗尿，以防再犯，通常驗尿的時候，須由警員在旁戒護，但卅多歲蔡男當天到分局採驗尿液時，員警發現他的雙手不停地抖動，還排出顏色異常的「尿液」。

第五分局警備隊副隊長蘇靜修、偵查佐田博文發現異樣，立即喝斥要求蔡男停止動作，並解開褲子的皮帶接受檢查，果然發現他的腰際內側藏有一個塑膠袋，裡面裝了茶色的液體。

警方質問蔡男是不是企圖以假亂真，蔡男見紙包不住火，才坦承塑膠袋裡裝的是烏龍茶，以為可以造假「以茶代尿」躲過尿液檢驗。經過重新採集尿液樣本檢驗，蔡男尿液初步呈陽性反應。

警方指出，每次驗尿時，馬桶會按照規定於馬桶水箱投放染劑，將水染色，以避免受驗者以馬桶水充當尿液，同時也會派員全程監控，蔡男自作聰明想用烏龍茶權充假冒尿液的行為，逃不過警方法眼。

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