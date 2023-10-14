玩「飛高高」摔傷兒 父有刑責

圖為苗栗地檢署。（資料照）

2023/10/14 05:30

涉違反兒少法、過失傷害罪

〔記者彭健禮／苗栗報導〕時而有家長逗玩幼童時，會以所謂的「飛高高」拋接遊戲來增加刺激感或雙方互動性，實則這是危險舉動，應絕對避免。

苗栗縣一名兩歲男童的父親，就是在玩「飛高高」遊戲時，不慎將孩子摔落地面，造成顱內出血等多重傷害送醫；苗栗地檢署認定男童父親未善盡保護幼兒義務，涉犯過失傷害致重傷、違反兒童及少年福利與權益保障法兩罪，念及被告認罪悔悟，給予緩起訴處分，須支付公庫三萬元、接受親職及法治教育課程。

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據了解，男童送醫時檢查出右側硬腦膜上出血、右側視網膜出血、右側顱骨和右側鎖骨骨折等嚴重傷勢，初步急救後又轉送台中市中國醫藥大學附設醫院進一步救治。

苗栗縣社會處表示，男童經一陣時日治療，現已出院，但腦部傷勢須持續追蹤；縣府已對男童採取預防性保護安置，並調查家庭狀況，個案朝漸進式返家模式，讓男童回家團聚。

遊戲致傷非家暴 檢給予緩起訴

檢警追查，男童父親三月四日晚間在住處房間與兒子玩「飛高高」遊戲，將兒子往上拋飛，卻在落下時沒接好，孩子摔落地面受傷。送醫後，院方通報疑似兒少受虐案件，警方報請檢方指揮偵辦，檢警勘查現場與傷勢、訪查鄰居等，查無男童遭家暴虐待事證，認為確係家長逗玩孩子時，因方式不當造成的傷害。

男童父親過失傷害致孩子重傷，為本刑三年以上之罪，刑度不輕，不過檢方考量男童父親年紀尚輕、坦承犯行深表悔悟、無家暴前科，經此教訓應知警惕等，給予緩起訴處分，為期二年。

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