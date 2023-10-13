科慕關廠拆防火磚 砸死2外包工

據了解，包商員工為58歲梁男、55歲陳男以及44歲劉男，劉爬上樓梯使用電動鑿子拆除磚塊，疑不慎造成整面磚塊崩落，陳、梁2人遭擊中頭部，送醫後宣告死亡。（記者闕敬倫翻攝）

2023/10/13 05:30

〔記者闕敬倫、陳璟民／桃園報導〕全球最大鈦白粉生產商美商台灣科慕公司觀音廠今年八月關廠停產，分批解僱、遣散二五九名員工，科慕委外進行廠區氯化流體床反應爐內隔熱磚敲除工程，爐內高約五、六公尺的隔熱磚層昨天驚傳崩落致二死工安事故，有關單位初步調查是站在下方的兩名工人被倒塌的隔熱磚砸中頭部、軀體等，救護人員獲報趕抵發現他們已無呼吸心跳，送醫不治。

六公尺高隔熱磚層崩落

勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心已對科慕公司、承攬此拆除工程的高烽築爐工程公司勒令部分停工；警方表示，另名傷者劉男送醫治療後暫無生命危險，全案將朝過失致死罪嫌偵辦；至截稿時間未能與科慕公司取得聯繫，無從得知其回應。

請繼續往下閱讀...

科慕觀音廠八月關廠後陸續拆卸機器、設備，昨早八點多，反應爐拆除承包商員工五十八歲梁姓男子、五十五歲陳姓男子及四十四歲劉姓男子，一同進入爐內施工，劉爬上樓梯使用電動鑿子拆除隔熱磚塊，陳、梁幫忙扶樓梯，做到九點多，疑因側面磚塊突然倒塌，陳、梁閃避不及遭重擊，當場失去生命徵象，其他人員見狀立即報案求助。

救護人員到場發現陳男、梁男已無呼吸心跳，施以心肺復甦術及自動體外心臟電擊去顫器等急救處置，檢傷發現梁的頭部有撕裂傷，陳的左小腿變形，送醫搶救仍不治。

勒令高烽築爐部分停工

科慕觀音廠為甲類危險性工作場所，查處權責機關為職安署北區職安中心，依該中心初步說明，科慕觀音廠此一反應爐隔熱磚敲除工程，承攬人為高烽築爐工程公司，案發前已施工約二週，案發後已勒令發生災害的作業及場所部分停工。

台灣科慕觀音廠目前正進行拆除作業，2名外包商工人在拆除反應爐內的防火磚時被砸傷頭部身亡。（記者闕敬倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法