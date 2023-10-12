自由日日shoot》工程蟑螂戶頭僅7元 坑10自建案主逾2千萬

被害人的舊屋被拆除後，工程直接停擺（大圖），板模散落一地（小圖）。（記者蔡清華翻攝）

2023/10/12 05:30

要求下訂搶飛漲建料

〔記者蔡清華／高雄報導〕近來建築物料飛漲，有專門承攬小型自建案的不肖工程行，以搶購建築物料為由，拿到高成數的訂金就直接停擺，工程拖逾年餘遲不復工，高雄市至少十名案主被同一家工程行合計坑逾二千萬元，提告後才發現業者已預謀脫產，其戶頭只剩七元，受害人想要回血本恐得經歷漫長的司法訴訟，欲哭無淚。

拿到錢拖年餘不施工

這群被害人有警界退休人員、中油員工、甚至是農會高階幹部，他們多在這一波原物料飛漲情況下，誤信「工程蟑螂」早購原料省成本，以及贈多套衛浴、油漆等較優惠的條件，承包自建小型建案。

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李姓退休員警說，前年計畫改建位於高市民泰街的老透天厝，請建築師完成設計規劃後，經朋友介紹與陳姓建築包商搭上線，對方一開始相當配合，對工程要求幾乎有求必應，打算用總工程款一千萬元完成改建，在簽約前陳姓包商稱，最近建築原料一日三市，早一點購入材料比較有利，要求先給付三成約三百萬元訂金。

舊屋打掉新屋沒著落

李不疑有他，前年九月簽約時，僅取得其本票擔保，將退休金二百九十四萬元匯出後，萬萬沒想到舊屋打掉後工程就直接擺爛，遲遲不復工，一拖再拖，最後到法院提告一查，陳早預謀脫產，戶頭只剩七元，及一部已快報廢破車，其戶籍地址早已轉手他人。

李回頭找介紹人，才知道介紹人也同樣被騙三、四百萬元，原本退休後想改建新家一家人團聚夢想落空，如今他無家可歸，被迫在外租屋，家人分散各地，自嘆：如今宛如「妻離子散」一般淒慘！

案主嘆：如妻離子散

李的子女將父親的遭遇分享到網路社群，竟然有一群同被這家工程行欺騙的案主也出面訴苦，欺騙手法幾乎如出一轍，合計已有十名被害人對陳提告，被騙金額百萬元至三、四百萬不等，合計逾二千萬元，他們相互串聯、資訊交流共同捍衛自身的權益。

包商：處理中非不做

陳姓包商則供稱，仍持續與案主協商，他並不是不做，也在設法處理、或想辦法完成工程，案子已走上司法程序，也不便多說。

高市建築師黃元章表示，一般自建工程經建築師完成工程設計後，根據人工、材料、機具等提出工程預算，最好再找幾家合格、有一定信譽的工程行比價。簽訂工程合約時，要訂出明確的開工、完工時程，再依完成的工程進度分批付款，比較不會發生問題。

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