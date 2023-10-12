中市衛生局搞烏龍 公文沒蓋印、亂寄 性騷犯判無罪

中市衛生局搞兩個烏龍，通知書沒蓋印、寄件又違法，兩度通知不生送達效果，性騷擾犯判無罪。（取自Google地圖）

2023/10/12 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕一名林姓男子伸出鹹豬手偷襲女子胸部，被法院依性騷擾罪判刑三月，出獄後依性侵害犯罪防治法規定，還要接受治療或輔導，台中市政府衛生局發通知公文給林男，林無故未到，先後遭到裁罰及檢方起訴。但法官審理發現，當時另案服刑中的林男，在監所接到中市衛生局傳真給他的通知書，上面竟未蓋機關印信，而寄到林男住處的通知書也違反行政程序法，局方搞出兩個大烏龍，致林男獲判無罪確定。

犯嫌另案服刑 通知書卻寄住處

判決指出，林男犯性騷擾罪於二○一九年出獄，二○二一年三月另犯竊盜罪入獄，但林男仍要為先前的性騷擾犯行，接受一年治療或輔導教育；台中市衛生局傳真通知書到台中監獄台中分監轉交給林，指定林男出獄後到身心診所報到。

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衛生局也寄通知書到林男住處，但林出獄後未依指定時地報到，中市府先裁罰他一萬元，再函請台中地檢署依修正前性侵害犯罪防治法規定，以林男屆期不履行治療等由將他起訴，最重可判刑一年；林辯稱沒收到通知書。

衛局傳真監所 兩度通知不合法

台中地院、高等法院台中分院審理認為，衛生局寄通知書到林男住處，當時林在坐牢，應寄到監所才對，此屬非合法送達；衛生局雖也傳真通知書到監所，但通知書未蓋機關印信，也無監所長官簽名，且傳真方式也不符規定，不生送達效果。法官認為衛生局兩度通知都不合法，林男無報到義務，判他無罪確定。

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