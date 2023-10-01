毒詐賭黑幫3大業 警清剿重點

近年大幫派以毒、詐、賭三大業為主。圖為具竹聯幫背景的男子陳宇震，分裝、接訂單、派小蜜蜂定點送貨，一條龍方式販毒。（記者邱俊福翻攝）

2023/10/01 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫、四海幫、天道盟等大型幫派組織，從早期暴力討債、工程圍標、土方環保、八大行業及賭場圍事等的傳統犯罪，近些年觸角逐漸伸入網路詐欺、網路博弈等新興犯罪，因毒品也是暴利，尤其是新形態的毒咖啡包，當然也成為黑幫活躍的領域。刑事警察局表示：「哪裡有暴利、黑幫就往哪裡跑！」上述犯罪逾三成都是黑幫在操控或至少有黑幫分子介入的身影。

針對這些大幫派以毒、詐、賭三大業為主流的嚴重犯罪型態，警方已將其列為掃蕩、清剿重點，並以澈底瓦解犯罪組織為目標。

請繼續往下閱讀...

刑事局表示，國內的黑幫組織，除早期的暴力討債、圍事等傳統犯罪外，近年來利用電信、金流、網路等漏洞，擴及的網路詐欺、博弈、跨境洗錢、人口販運、虛擬貨幣等，因利潤豐厚，也常見有黑幫分子在幕後操控。

這些新興犯罪型態，黑幫成員涉入成長最多的是詐欺犯罪，包括詐欺洗錢水房、機房，以及提領贓款的車手集團等，有的是幫派堂口主導，或是與擁有黑幫背景的成員結合在一起，從事犯罪，牟取暴利。

比如上月中旬，刑事局中部打擊犯罪中心即破獲一個由竹聯幫、四海幫與新竹風飛沙幫黑道成員，攜手合作成立的詐騙集團，共逮捕廿一名嫌犯；當中，竹聯幫和風飛沙幫負責找人頭帳戶，四海幫協助洗錢，利用「假檢警」的老梗詐騙手法，打電話假冒檢警，誆騙民眾涉及重大刑案，需監管存款方式行騙，導致有五名被害人受騙近五千萬元。

此外，也有詐欺集團跟黑幫合作，由黑幫以協助還債、徵才等各種理由，將民眾誘騙前往柬埔寨、緬甸等地區，遂行囚禁控制行動，威逼從事詐欺機房工作；所幸這類誘騙民眾出國淪為「豬仔」的詐欺及人口販運集團，在政府執行多項預防措施、全力查辦、以及和民間合作援救等多管道努力下，犯行及犯罪的危害性已減少許多。

至於毒品，黑幫介入最多的有兩種型態，一是與緬、泰交界的金三角毒梟合作，對方負責出貨、黑幫則是找金主及安排運送，走私海洛因等毒品來台或再轉運至其他國家，這類犯行已在我方與相關國的跨國合作掃蕩下，破獲多起巨量毒品大案。

另一型態就是毒咖啡包，鎖定年輕人為販售對象，至今犯行猖獗，故也是檢警全力查辦的重點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法