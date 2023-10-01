租3個樓層當毒窟 黑幫販毒一條龍

陳宇震等4人被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2023/10/01 05:30

分裝、接訂單、派小蜜蜂定點送貨一手包 主嫌還讓兩名女友各負責一層樓

〔記者邱俊福／台北報導〕具竹聯幫背景的男子陳宇震，涉嫌在新北市三重區一棟社區大樓承租三間房子，設置毒咖啡包、毒膠囊的分裝場，從分裝、接收訂單、派小蜜蜂定點送貨，採一條龍方式販毒牟利，台北市警信義分局日前將其搗破，逮陳等四人送辦，查扣市價逾二百多萬元的毒咖啡包共五三一四包，以及毒品原料、機具等大批贓證物。

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警方調查，卅一歲陳嫌為躲避查緝，於社區大樓租用三樓、九樓與十三樓各一間房子，三樓、九樓分別交給黃姓、李姓二名女友負責，主要用於毒咖啡包分裝場，十三樓則由許姓小弟進行填裝搖頭丸（MDMA）膠囊的場所。

販毒方式是，透過通訊軟體Telegram（紙飛機）群組，以毒咖啡每包五百元，搖頭丸（MDMA）膠囊每顆六百元的價格接收訂單，再分派小蜜蜂赴大台北地區指定地點送貨。

北市警先逮小蜜蜂 溯源逮大咖

上月廿三日，警方逮捕該集團旗下一名林姓送貨的小蜜蜂後，經循線追查毒品來源與擴大調閱監視器影像，鎖定隱身新北市三重區一棟社區大樓的毒窟。本月十三日警方前往查緝，逮捕陳嫌，以及旗下許姓男子與黃姓、李姓二名女子到案。

警方同時於現場三間承租的房子內，查扣不同包裝的毒咖啡包共計五三一四包，以及毒品咖啡包原料、Ｋ他命、梅片、果汁粉、分裝袋、封膜機、真空袋等大批證物，陳嫌等四嫌訊後被依毒品罪嫌移送檢方偵辦，並將持續追查其他共犯與毒品來源。

警方查扣各式毒咖啡包5314包，及毒品咖啡包原料等大批證物。（記者邱俊福翻攝）

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