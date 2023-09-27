明揚火場又冒煙 三消防員吸入過多一氧化碳送醫

明揚傅姓員工仍未找到，家屬天天到火災現場等待。（記者葉永騫攝）

2023/09/27 05:30

殉職消防員陳柏翰 經DNA比對確認身份

〔記者葉永騫、羅欣貞／屏東報導〕明揚公司屏東廠大火撲滅後昨天清晨又冒出濃煙悶燒，三名搜救人員因進入火場搜索吸入過多的一氧化碳送醫救治，經初步治療後雖無大礙，但仍需回診，第四位殉職的消防員陳柏翰經DNA比對後確認身份，而明揚傅姓員工目前還是失聯狀態，縣府昨天定調全案為九死一失蹤一一二傷，火調及搜救將同步進行。

縣府定調 全案9死1失蹤112傷

屏縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，日前雖然有找到一具遺骸，但因碳化嚴重，無法確認DNA為傅姓員工，因此仍算失聯，將針對傅姓員工辦公處所及活動地區進行地毯式搜索。明揚董座劉安晧說，失聯的傅姓員工擔任現場生產線的班長，是工廠資深員工，有十五年的資歷，公司一定會好好的照顧他的家屬，生活不會有問題。

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至於四名殉職的消防隊員，其中賴俊儒、鍾吉垣、施寶翔日前均已確認身份，陳柏翰的遺體因為碳化嚴重，初步檢體採不到DNA組織無法比對，因而送刑事局鑑識中心進一步鑑定，屏東縣政府昨天下午近二時宣布，勇消陳柏翰經刑事警察局DNA比對確認身份。

縣府表示，全案截至昨天上午九時，造成九死（含四名消防員、五名明揚員工）、一失聯，就醫人數一一二人、仍在院人數五十四人，其中加護病房有十二人。

昨天明揚現場又冒出濃煙悶燒，加上火場內空氣惡劣，導致郭姓、鄭姓、蔡姓等三名消防員在搜救時因吸入過多的一氧化碳，造成身體不適自行就醫，後續出院後仍感不適，醫院建議回院診療；另外，消防火調及警方刑事人員也持續的到現場搜證，以查明起火原因，保險公司也派員到現場了解，以利理賠事宜。

明揚火災現場昨又冒煙悶燒，造成三名消防員送醫。（記者葉永騫攝）

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