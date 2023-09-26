保障消防員 政院將修「消防法」及「公務人員協會法」

火災調查小組由檢察官指揮進場。（記者陳彥廷攝）

2023/09/26 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕為保障消防員權益，行政院發言人林子倫昨表示，政府將研議修正「消防法」，建立消防機關職業安全衛生機制，並將修正「公務人員協會法」，朝向擴大並強化公務人員結社權與協商權，相關修法於一個月內送請立法院審議。

外界討論有關開放消防員籌組工會一事，林子倫指出，行政院長陳建仁廿三日指示秘書長李孟諺與考試院商討，會中達成初步共識，將修正「公務人員協會法」，朝擴大並強化公務人員結社權與協商權，包括增加協會組織模式（三級機關協會與專業協會）、調降協會成立門檻、放寬協會協商事項、擴大協會參與範圍等，希望修法能於一個月內完成兩院會銜程序並送立法院審議。

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陳揆指示，因消防員執勤危險性、急迫性與災害場址不確定性，政府也將研議修正「消防法」，建立消防機關職業安全衛生機制，併同資訊權、退避權及調查權精神，透過法律面、制度面及執行面，強化建構完成消防人員專屬職業安全衛生制度。

林子倫表示，政府對於消防員權益相當重視，自二○一七年起共計核定十項充實消防救災量能計畫，包含精進消防救災裝備器材、建構安全化學環境、汰換老舊消防車輛等共計七十六億元，未來也將持續編列相關預算，加強提升消防救災量能。

同時，對於消防員各項權益與福利措施，政府也增調消防人員薪資加給、危險職務加給勤務危險加給、調高消防人員超勤加班費上限與消防機關工作獎勵金等十八項措施，以激勵消防人員士氣，保障消防人員權益。

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