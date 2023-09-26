消防專家︰禍首是明揚 檢討焦點是企業防災

明揚大火造成4名勇消殉職，廠外停車場遭爆炸波及，3輛消防車全毀。（記者陳彥廷攝）

2023/09/26 05:30

林金宏︰什麼消防裝備能擋這次爆炸威力？

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕明揚大火釀重大傷亡，前消防署組長林金宏昨在粉專「林金宏的消防天地」發文提出四個疑點，他指出，真正的禍首是明揚國際科技公司，怒轟焦點應該是「企業防災」，不是「消防救災」。

林金宏說，明揚如果平時的訓練及預防做得好、不要發生火災，或在火警發生初期應變得當，不要讓災情擴大，相信悲劇就不會發生；如果明揚一開始疏散做得好，沒有員工受困火場，消防人員就可以行使退避權，就算後來發生爆炸，也不會造成傷亡。

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林金宏強調，明揚沒有告知消防人員相關危險物品的資訊，讓消防人員踏入死亡陷阱，難道不是當下最應要求企業立即改善的重點嗎？林金宏也提到︰「屏東爆炸發生之後，很多人問我，誰應該負最大責任？我的答案是明揚」，「當很多人在檢討消防機關人力、裝備、預算、專業的同時，我更想知道明揚國際在安全工作上投入的人力、裝備、預算及消防專業為何？但我找不到答案，因為沒有太多人關注這些重要議題」。

林金宏認為，「火災應變就像治病，對症下藥才能活命，同樣的，火災檢討也像治病，只有對症下藥才能活命」，每次消防人員罹難，被檢討最多的，永遠是消防機關，但他想問的是，在這樣的火場中，新裝備就能避免消防人員罹難嗎？什麼樣的裝備，才能擋住這次爆炸的威力？給一套鋼鐵人的裝備嗎？

林金宏也說，在這樣的火場，初期指揮官要如何指揮，才能避免同仁殉職，是叫同仁不管裡面受困的民眾、不准進火場嗎？消防局長是科班出身，就能避免爆炸發生或讓爆炸威力變小嗎？消防組工會，就能避免這個殉職的悲劇嗎？林金宏指出，這起悲劇的源頭應在明揚的安全管理及教育訓練上，當然也還有很多問題沒有釐清，在不瞭解病症前，就急著找特效藥，這可能藥到命除，而不是藥到病除。

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