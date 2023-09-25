屏東工廠大爆炸》殉職消防員 撫卹金最高2897萬

屏東縣長周春米慰問勇消家屬允偌爭取從優撫卹。（記者葉永騫攝）

2023/09/25 05:30

4人都不到40歲 家屬至慟

〔記者葉永騫、陳彥廷、蔡宗憲／屏東報導〕明揚大火造成四位消防員殉職，屏東縣長周春米將爭取從優撫卹，經消防局估算，四位殉職弟兄依服務年資可分別獲得兩千七百八十三萬元至兩千八百九十七萬元不等撫卹金，縣府並將協助申請入祀忠烈祠，以慰英靈。

四位殉職的消防弟兄年齡都不超過四十歲：賴俊儒卅三歲、陳柏翰卅二歲、鍾吉垣卅八歲、施寶翔卅七歲，一場爆炸意外同時奪走四條年輕的生命。

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縣長周春米多次表達心情沉痛，也在個人臉書寫下：「面對消防弟兄傷心欲絕的老爸老媽，抱著消防弟兄哭斷腸的妻子，我也好想嚎啕大哭啊！」明揚爆炸案成了家屬難以承受之痛。

屏縣府協助入祀忠烈祠

縣府除展開後續協助及調查事宜外，並將為四位殉職消防弟兄爭取從優撫卹，經消防局以各項給付最優計算後，四人依服務年資可分別獲兩千七百八十三萬元至兩千八百九十七萬元不等的撫卹金。消防局將以最速件報請消防署核定，希望儘快撥付，協助殉職弟兄減輕家庭負擔及照顧家人，周春米也指示民政處協助家屬申請入祀忠烈祠，以告慰四位弟兄英靈。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，由於燒燙傷者要負擔很重的後續醫療費用，讓家屬十分擔心，在健保差額部分，縣府會先全額承擔，後續也會向明揚求償。

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