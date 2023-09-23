屏東驚天連爆 破瓦四處噴飛 現場如戰場 醫師跪地搶救

屏東明揚廠房大火。（消防局提供） 屏東明揚廠房到處可見殘磚破瓦及噴飛碎片。 （民眾提供） 屏東縣成立災害應變中心。 （屏東縣政府提供）

2023/09/23 05:30

〔記者李立法、張文川、蔡宗憲、蔡清華／綜合報導〕位於屏東科技園區明揚國際科技公司的一間廠房，昨天傍晚傳出駭人的驚天一爆，隨即起火延燒，而搶救過程中又再傳出劇烈爆炸聲，造成至少九十七人傷亡。附近民眾說，遠在十公里以外，都能聽見工廠的爆炸聲，火勢之大也相當恐怖；當時人站在氣爆點五、六十公尺遠工廠大門的一名員工，也被爆炸的震波波及，手部和背部還被玻璃等破碎物割傷送醫。

60公尺外員工 也被震傷

「只聽到轟的一聲，頓時天旋地轉」在明揚擔任作業員近十年的戴姓員工，被威力強大的震波「擊倒」後，整個人頓時天旋地轉，身體及四肢被爆炸碎片割得傷痕累累；他躺在醫院病床上心有餘悸說，還好沒在氣爆點，否則後果不堪設想。

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另有員工還原現場情況，表示剛開始先是廠區起火，接著突然發生爆炸；他說，平常工廠內有四、五百名員工，大家是兩班輪班制，發生這樣的事令人害怕。

發生火警後第一時間，有醫護人員接獲通知，熱心又勇敢地衝至現場，當時現場有大量傷患，醫師見情況緊急，直接跪在地上進行急救。

此外，爆炸後工廠周遭不少車輛破損，還被覆蓋大量瓦礫跟碎石，地面同樣到處都是殘磚破瓦，像是剛經過一場激烈戰役的戰場；還有距離很遠的住戶，住家窗戶仍被震碎。至於火場內部，許多鋼筋都被燒得扭曲變形，場景令人驚駭。

高雄市長陳其邁昨獲知屏東科技園區工廠氣爆起火情況緊急後，即和屏東縣長周春米聯繫，表達高雄市將全力協助救災，並指示衛生局啟動後送醫療機制，待命救護，期能將傷亡降至最低。稍後，高雄市消防局陸續派遣救護車及特搜中隊人員等人車馳援屏縣火警現場。

附近民眾聽說，多名消防員進入火場搶救時遇上爆炸，部分被東西壓著受困，民眾站在遠遠的地方關切，祈求受困者都能平安脫困。

屏縣府︰前進國小今停課一天

位於屏東科技園區氣爆起火地點不遠的前進國小，屏東縣政府考量火災過後的校園就學環境、火災造成的空氣污染及落塵影響，預定今天會做全面檢點及清洗工作。屏縣府昨表示，為保障學童就學安全，該校今停止上課一天，縣府也將在屏東市大同國小開設照顧站，家長也可接送學童至大同國小，由前進國小的教師予以接應照顧和陪伴。

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