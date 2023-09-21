金門海淡廠貪瀆案 兩官員索賄還刁難 各判3年10月

金門縣自來水廠海水淡化廠爆發貪瀆案，2官員索賄還刁難廠商，均判刑三年十月。（資料照）

2023/09/21 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕上櫃公司國統國際（8936.TWO）施作金門縣自來水廠海水淡化廠，完工後央請水廠翁姓作業員幫忙修定產水量標準，翁趁機索賄五十萬元，時任國統董座梁家源同意付錢；負責指導後續營運的中區水資源局蔡姓正工程司，則將多次喝花酒的花費全丟給國統買單，未料國統付賄後仍被刁難；高雄地院認定兩官員貪污明確，考量兩人都認罪，均判刑三年十月。

喝十七次花酒 全丟給包商買單

契約規定，海淡廠每日產水量僅保證最少五百CMD（立方米／日），實際產水量由自來水廠依實際需求核定。判決指出，國統二○一七年以五億四千多萬元得標「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」，二○一九年完工驗收後，為求每日產水量達兩千CMD以上，以提高產水利潤，拜託翁員修改產水量標準，翁開口要五十萬元，國統依其要求給付；指導營運的蔡姓正工程司，喝了十七次花酒還帶小姐出場，廿四萬餘元費用也都由國統買單。

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包商遭索賄刁難 輕判拘役緩刑

高雄地院審理時，法官根據監聽譯文，發現梁家源給錢後，曾經詢問下屬「金門怎都還沒動」，對方回「是水廠在擋，我們該做都做了」，梁無奈稱「…給他們了還這樣」，法官認為梁是遭到索賄以及刁難，才核准賄款，輕判拘役五十天並獲緩刑。

高雄地院另依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，將翁、蔡各判刑三年十月；翁員另洩漏自來水廠內部擬稿內容與供水課意見給國統公司，被依公務員洩漏國防以外之秘密文書罪判刑五月、得易科罰金。

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