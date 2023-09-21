《桃園》消防車數六都之末 審計處點名改善

六都消防車數量表

2023/09/21 05:30

〔記者闕敬倫／桃園報導〕審計部桃園市審計處於去年度桃園市政府總決算審核報告，點名市府消防局的消防車、救災指揮車及勤務車配置數量超標，卻有七個分隊配置卻未達標，或以十五年以上車輛頂替，顯有配置不均的狀況，總消防車輛數居六都之末，建議檢討調度、落實增汰，強化救災品質；消防局回應，相關情況已完成精進，救災車輛依規定妥適配置分隊，並滾動式檢討強化消防救災能量。

審計處報告顯示，據內政部消防署去年底公布的公務統計報表，桃市消防局計有消防車二二四輛、救災車八十三輛、消防勤務車八十九輛，合計三九六輛，經查三類消防車輛實際配置數量均超過應配置標準。

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不過，各消防分隊配置情形分析結果，桃園、中路、興國、龍岡、青埔、大園、大湳等七個分隊，實配消防車數量較應配短少一至二輛，且各類消防車輛及裝備多有使用十五年以上情事。

市消官員說明，審計處查核數據為去年九月數據，今年現況為逾十五年以上老舊消防車佔比降至十％，車齡逾齡比率為六都最低，目前消防車輛共二三○輛，已超過法定標準的一八九輛。

桃市每萬人配置消防車比率為一輛，在六都排名第二名，預計今年至二○二六年添購各式消防救災車輛約四十輛，強化整體救災能量。

立委鄭運鵬表示，行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內，桃市消防人力增加超過五百名，但車輛數及救災設備多樣性仍有不足，這兩方面都需要市府增加投資，若需要中央支援，他與鄭文燦都會全力協助，保障市民生命財產安全。

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