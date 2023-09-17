中元燒王船送煞釀3死 副宮主過失致死判2年

桃園新屋的紅毛港聖母宮去年中元普渡送王船送煞儀式釀成3人溺斃、1人受傷，副宮主魏吉成被依過失致死罪判刑2年。（資料照）

2023/09/17 05:30

〔記者闕敬倫／桃園報導〕桃園市新屋區「紅毛港聖母宮」在去年八月十三日（農曆七月十六日）深夜，副宮主魏吉成召集信徒到永安漁港綠色隧道附近海灘，進行放水燈、燒王船等中元普渡儀式，適逢大潮，信徒扛神轎入海時，發生集體溺水意外，致三死一傷慘劇；桃園地院前天將魏吉成依過失致死罪，判處二年刑期，可上訴。

魏吉成當時是紅毛港聖母宮實際負責人，去年八月十二日臨時決定於隔晚舉行送煞活動，號召信徒到海灘齊力扛神轎、送王船入海，魏委託信徒陳俊生在聖母宮的「三子的小幫手」LINE群組中，發送「明天晚上八點半，廟集合要水路送魂」訊息。

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活動共有廿人參加，十三名男信徒負責扛神轎送王船入海，七名女信徒則在岸上燒紙錢。送煞時，陳俊生、呂宗霖、詹益裕與紀姓少年扛神轎入海時，未穿著救生衣，現場亦無救生設備、救生員，照明也不足，大浪捲走四人溺水，陳、呂、紀不幸身亡，詹男獲救上岸後，則出現急性肺水腫、吸入性肺炎、橫紋肌溶解症等傷害。

桃園地院審理後認為，魏男決定在夜間舉辦送煞活動，對下水者應負起安全維護義務，卻疏於準備，未要求下水信徒著救生衣，且未聘救生員到場，以及設置救生圈、救生繩、充分照明等設備，導致三人溺死、一人受傷，魏顯有過失，審酌他坦承犯行，但迄今未達成和解，量處二年有期徒刑。全案可上訴。

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