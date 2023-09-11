林姓男子駕車車禍不治，血液有安毒濃度低，法官改判非毒駕。圖為示意圖。（資料照）

2023/09/11 05:30

逆轉！認定車禍與服高血壓藥有關

〔記者楊國文／台北報導〕林姓男子駕車時因精神不濟撞擊前車，送醫不治，林母請求產險公司理賠死亡給付兩百萬元遭拒，一審以林男血液中驗出安非他命，屬毒駕犯行，判林母敗訴；上訴後，高等法院依鑑定認為林男的安非他命濃度偏低，應非施用毒品者，車禍原因與他服用高血壓性心臟病藥物後產生嗜睡等副作用有關，改判產險公司應賠林母兩百萬元。

死者母親獲理賠兩百萬

林男的母親陳婦主張，林男前年六月十一日上午七時，駕駛自小客車因身體狀況不佳以致精神不濟，在新竹市某道路由後方撞擊李男駕駛的小貨車，林男送醫仍不治，她因此請求產險公司支付強制汽車責任險兩百萬元。

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但國泰世紀產險指稱，林男血液檢體驗出中樞神經興奮劑安非他命反應，違反刑法公共危險罪規定，依強制汽車責任保險法規定，該公司無保險給付責任。

陳婦不滿，認為林男血液內含有安非他命、甲基安非他命的濃度甚低，未達到判定為陽性施用者的標準，而且國泰世紀產險無法證明林男有吸毒行為，提告要求理賠兩百萬元。

新竹地院審理認定林男施用毒品駕車，觸犯公共危險罪，且和車禍死亡結果，具因果關係，判陳婦敗訴。陳婦不服，提起上訴。

安毒遠低陽性施用者濃度

高等法院依法醫研究所鑑定報告認為，林男血液、胃內容物被檢出甲基安非他命、安非他命濃度偏低，介於0.01ug/ml至0.026ug/ml（微克/毫升），遠低於判定為陽性施用者的500ng/ml（奈克/毫升；0.01ug/ml=10ng/ml），無法證明有施用安非他命而有毒駕犯行。

高院認為，案發前的前年三月、六月初，林男因被診斷患有高血壓性心臟病，醫生開給他的心血管用藥有頭暈、嗜睡等副作用，認定林男是服藥後產生暈眩、嗜睡等副作用而發生車禍，改判國泰世紀產險應理賠陳婦兩百萬元。可上訴。

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