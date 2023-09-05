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刑事局長嗆黑道如寄生蟲 全國打詐掃黑 逮千人扣逾億元

新任刑事警察局長周幼偉嗆黑幫宛如寄生蟲，警方一定會持續嚴加掃蕩。（記者姚岳宏攝）

新任刑事警察局長周幼偉嗆黑幫宛如寄生蟲，警方一定會持續嚴加掃蕩。（記者姚岳宏攝）

2023/09/05 05:30

批黑幫靠毒、詐 大賺黑心錢

〔記者姚岳宏／台北報導〕新任刑事警察局長周幼偉上任後積極強化打詐作為，上月底規劃執行十天「全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」，共查獲二一七件詐欺集團、犯嫌一○七六人，查扣一億三五八○萬餘元，並同步掃蕩包括竹聯幫、天道盟等黑道幫派，周幼偉昨表示，黑幫靠詐欺及販毒大賺黑心錢，危害社會，猶如寄生蟲，警方一定會持續嚴加掃蕩。

周幼偉：定會持續嚴加掃蕩

警政署表示，此次專案共掃蕩黑道幫派卅九件、二四一人（竹聯幫十一件、天道盟三件、北聯幫及三環幫各一件，其他幫派組合廿三件）、查扣不法金流四六七萬餘元；查獲非法槍械案件五十三件、共六十人及五處改造槍械工廠。

本次專案期間查獲的重大詐欺、治平案，包括刑事局偵九大隊偵破「竹聯幫仁堂假投資詐欺車手集團」案，仁堂弘仁會成員假冒投顧老師，刻意營造高獲利假象，致被害人陸續面交及匯出逾億元，警方循線逮廿七嫌，查扣現金二二六萬元。

台北市中山警分局則偵破「竹聯幫地堂赤龍會暴力犯罪集團」案，被害人僅欠款五十萬元，竟被押到新北市淡水民宅囚禁凌虐廿天，警方逮卅四歲郭男等五嫌到案。

刑事局長周幼偉表示，打詐、掃黑、肅槍毒向來是警察治安工作重點，尤其針對黑幫組織涉及經營詐欺、網路賭博、洗錢等不法犯罪，警方將強力查緝，溯源刨根，追出幕後首腦，強力剷除犯罪組織勢力。

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