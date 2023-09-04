民雄鬼屋求售 2年還沒賣掉

被稱為「民雄鬼屋」的劉家古厝，列台灣十大鬼屋之首。 （記者蔡宗勳攝）

2023/09/04 05:30

市價六．八折 討論度高卻都沒下文

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台灣十大鬼屋之首嘉義縣「民雄鬼屋」，逾千坪土地兩年前委由房仲銷售，開出低於市價、每坪約六．八折的價格求售，吸引逾三十組買家感興趣，雖討論度高，但迄今未能成交。委售房仲業者稱「民雄鬼屋名氣太響亮，建商與投資客難免有所顧忌，期待有緣人改寫鬼屋歷史」。

30組買家詢問後都沒買

民雄劉家古厝興建於一九二九年，主建物為三棟相連的三層樓房，庭院有樓台亭榭，劉家自一九四五年搬離後閒置至今，主建築屋頂坍陷成了斷垣殘壁，庭園荒廢，給人陰森的感覺，加上靈異傳說不斷，劉家古厝被形塑成「民雄鬼屋」，每到農曆七月都會吸引好奇民眾前來探險練膽。

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委售房仲業者謝瑞民說，劉家古厝基地所有人之一於二○二○年分割土地後，委售其名下三七五坪土地，當時開價一三五○萬元，一坪三．六萬元，遠低於市價約六、七萬元行情，不過因土地與主建築相連，討論度高，但都沒有下文。

賣家：等待有緣人出現

謝瑞民說，經與其他土地所有人協商後，最終約一○一○坪完整土地可出售，賣價六八七五萬元，換算每坪六．八萬元，附近相同面積建地每坪市價約十萬元，兩年來吸引逾三十組買家詢問，但最終可能都對鬼屋有所疑慮，打退堂鼓；土地所有人並不急著出售，等待有緣人出現。

建築界人士表示，劉家古厝基地面積逾千坪，距離嘉市與民雄鬧區都不遠，算稀有物件，且價格遠低於市價，是很好的投資標的。

民雄鬼屋名氣響亮，潛在買家可能擔心興建房子後恐乏人問津，幾經評估仍心存觀望。

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