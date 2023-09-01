偷賣兒預付卡給詐團 母賺1500元判年餘

基隆法院近日審結，認定游婦觸犯偽造文書、幫助犯恐嚇得利罪，分別判6個月、8個月徒刑。（記者吳昇儒攝）

2023/09/01 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名游姓婦人缺錢花用，竟利用未成年兒子的證件到電信公司辦理預付卡，並以每張三百元代價，轉售五張給詐騙集團使用，共獲利一千五百元；基隆地院認定游婦觸犯偽造文書、幫助犯恐嚇得利罪，分別判處六月、八月徒刑，其中八月部分不得易科罰金，若依此確定須坐牢。

判決書指出，四十多歲的游姓婦人偷走兒子的身分證及健保卡，前年三月起，陸續前往電信公司門市申辦五張行動電話門號預付卡；同年四月又到另一家公司門市申辦兩張預付卡門號。

請繼續往下閱讀...

險害未成年兒吃官司

游婦將其中五張交給李姓乾弟弟，轉售給詐團，作為申請遊戲平台帳號使用；該詐團則用來向十六名被害人施行詐騙、恐嚇，要他們購買遊戲點數卡，並儲值到以游婦兒子門號申請的遊戲平台帳號內。

警方接獲被害人報案後，循線追查，揪出游姓少年可能涉案，進一步調查後才發覺，竟是其母利用兒子的雙證件申請預付卡，再交給詐騙集團使用；檢察官將游婦起訴，游姓少年獲不起訴處分。

游婦辯稱，有偷取兒子雙證件辦預付卡，把卡片借給李男，不知道他會轉交給詐團使用；李男則向法官表示，是游婦自稱缺錢花用無力繳房租，才幫她將預付卡門號轉售給朋友，當時就提醒她有幫助詐欺的風險。

法官調查，游婦多次利用未成年兒子雙證件辦理預付卡，且自己也申辦多次，可見知道是要將預付卡轉售他人牟利；法官認定，游婦犯行使偽造私文書等兩罪，分別判處有期徒刑五、四月，應執行有期徒刑六月，得易科罰金十八萬元；另幫助犯恐嚇得利罪，則判處有期徒刑八月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法