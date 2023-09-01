塗鴉中捷》2外籍男南北犯案4天 飛日本

中捷兩節車廂遭噴漆塗鴉。（中捷提供）

2023/09/01 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中捷運一列停放於高鐵台中站尾軌區的備用車，八月廿四日晚間遭德國籍（廿二歲）及捷克籍（廿歲）男子闖入塗鴉，台中警方查出二人於八月廿二日從香港入境，廿五日已從桃園機場離境飛往日本，在台四天期間涉嫌搭高鐵南北塗鴉，台中地檢署將發布通緝，可能與國際警方合作追緝。

中捷高鐵台中站尾軌區鄰台鐵新烏日站軌道側圍籬，廿四日晚間八點五十二分許遭兩人入侵停留十五分鐘，二人對兩節備用車廂噴漆塗鴉「STEB」、「HASH」（有弄亂、搞糟之意）等大片字樣。

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烏日警分局指出，歹徒在台中犯案期間，至少六度進窄巷換穿女裝、西裝、戴眼鏡及帽子，並透過換乘客運、計程車及步行等方式，迂迴進入中捷站區，塗鴉過程僅十多分鐘，廿四日晚間作案後，搭高鐵南下高雄。

由於台北捷運車廂於八月廿四日凌晨兩點五十四分遭塗鴉、高雄捷運於次日凌晨四點多也遭塗鴉，對比中捷於廿四日晚間八點許遭入侵塗鴉，警方不排除二人從北到南比照國際塗鴉集團「跨國犯案、不被逮捕」模式犯案。

專案小組查出，經查二嫌於廿二日從香港飛抵桃園機場入境，廿五日已從桃園前往日本，期間與北捷車廂廿四日凌晨遭塗鴉，高捷林園、岡山兩地捷運站廿五日凌晨遭塗鴉作案時間吻合，將由台中地檢署發布通緝二人，可能與國際警方展開合作追緝。

兩嫌變裝移動。（讀者提供）

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