塗鴉中捷》男扮女6度變裝 背包露餡

德國及捷克塗鴉客變裝「長裙雙辮芭比」。（讀者提供）

2023/09/01 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕德國、捷克籍兩名塗鴉客約於八月廿四日晚間十點從台中市搭高鐵南下高雄市，在台中近九小時期間，至少六度變裝，甚至男扮女裝，換乘客運、計程車、中捷及步行後，再對中捷車廂塗鴉，為避免特徵及口音曝光，刻意帶帽子及口罩搭車，還用手機Google地圖告知小黃司機目的地，行徑相當老練、狡猾。

專案人員動員近兩百人次警力，過濾超過一百五十組路口及商家大樓監視器影像，塗鴉客雖化身「長裙雙辮芭比」女裝，企圖混淆特徵，員警仍以「左肩帶的那只大型側背包」特徵鎖定目標，查出二塗鴉客於廿五日出境到日本前的「原貌」。

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烏日警分局偵查隊長詹前祈表示，歐美塗鴉客以「不被逮捕」為首要目標，常跨國短期停留企圖立下戰功，此次德國、捷克籍兩嫌停留台中期間，依序在高鐵、台灣大道、黎明路間窄巷來回換裝移動，不住宿旅館、不進餐廳用餐，製造監視影像斷點，躲查緝。

由於歹徒以左肩背負大型購物袋，後揹黑色背包裝著噴漆、破壞剪及換裝衣物，企圖不留下跡證，但反而成為特徵，讓專案人員花七天過濾近千支影像，拼湊出其犯案軌跡，從而掌握相貌、追出身分。

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