涉侵吞近7億善款 何明德行善團負責人夫妻 各判6年2月

涉侵占善款遭判刑，何明德行善團負責人陳美智（右）喊冤表示將上訴。（資料照，記者丁偉杰攝）

2023/08/31 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕何明德行善團負責人陳美智及其夫蕭豐彥被控自二○○二年起將部分善款中飽私囊，近廿年以分散存放捐款、購買高額保險及金融商品等方式，將六億九五七○萬餘元登記於夫妻倆及家人名下，嘉義地院昨審結，將兩人依共同犯公益侵占罪、違反洗錢防制法，各處有期徒刑六年二月，已裁定扣押的六億九三○六萬餘元，以及未扣案四九九萬餘元犯罪所得均沒收。

存放私人帳戶 購買保單、金融商品

法官於判決書痛斥陳美智夫妻倆利用台灣人善心蠶食鯨吞善款，悖離善眾託付；對此，陳美智昨強調行善團未申請立案社團，善款寄放在夫妻倆及其家人名下，皆用於社會付出，並未侵占，將上訴捍衛清白。

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判決指出，陳美智為何明德女兒，擔任行善團負責人，行善團未經政府核准立案，由其夫蕭豐彥負責財務管理，夫妻倆自二○○二年起以造橋、鋪路及施棺等善行名義，向社會募捐收取現金、匯票及支票等，但所募善款卻存放於夫婦倆、兒子、女兒、媳婦及四名未成年孫子的帳戶，自二○○二年起至二○二○年累計收取捐款達十四億二二○三萬餘元。

陳美智辯稱 皆用於社會付出未侵占

檢調於二○二一年三月搜索行善團，發現善款有高達六億九五七○萬餘元未揭露記載於對外文宣，追出是被夫妻倆將捐款收入存入私人帳戶混用，再以購買保單及金融商品，加以移轉財產及變更財產樣態，悖離專款專用，且短報隱匿捐款數額。

何明德行善團於去年十二月申請成立「財團法人嘉義市私立何明德行善團社會福利慈善事業基金會」，由陳美智擔任董事長，目前已終止運作。

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