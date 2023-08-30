救護車鳴笛高速行駛 撞飛騎士不治

章姓騎士遭鍾男所駕救護車撞 及，當場死亡。 （記者陳彥廷攝）

2023/08/30 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣戰備道昨發生一起驚悚死亡車禍，一輛高速行駛的救護車往北行經戰備道與東角路口時，與騎機車的章姓男子發生碰撞，章男受劇烈撞擊當場噴飛墜地失去生命跡象，緊急送醫搶救仍告不治。

車禍發生於昨天下午一點左右，當時救護車鳴笛高速沿枋寮戰備道往北，行經佳冬鄉東角路口時，撞上六十六歲由西往東行駛的章姓騎士，章男被撞噴飛十數公尺墜地，因撞擊力道猛烈，失去生命跡象。

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救護車司機及隨車人員見狀，立刻下車實施急救，但因車上尚有待轉院的心臟病患，該救護車公司隨即呼叫其他救護車到場支援後送，病患於下午平安送抵高雄長庚急診室、幸無大礙，而章男經佳冬消防分隊救護車送往枋寮醫院急救，仍告不治。

救護車鍾姓駕駛送辦

目擊民眾表示，當時救護車沿路鳴笛高速行駛，狀況看似緊急，可能是為急救車上病患，闖越紅燈時發生事故；救護車鍾姓駕駛被警方依過失致死罪嫌送辦。

對此，警方呼籲，駕駛人行經路口時，如聽聞有消防車、救護車、警備車等警鳴聲時，務必注意優先禮讓，才能保障自身及其他用路人安全，避免意外事故發生；警方說，這起車禍案件較為特殊，將報請檢察官相驗並由司法釐清責任，而依以往類似案例，以雙方皆有肇責的情況居多。

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