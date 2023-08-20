機車雙載談分手 恐怖情人自後割喉奪女命

高雄岡山區發生情侶凶殺命案造成一死一傷。（記者黃佳琳翻攝）

2023/08/20 05:30

越籍情侶下班約談判

〔記者黃佳琳／高雄報導〕越南籍阮姓女子疑與同鄉金（KIM）姓男友提分手，金男不肯，兩人下班後相約談判，阮女騎機車搭載金男時，金男竟從後座掏刀將她割喉，阮女當場死亡，金男也試圖割脖自殘，送醫後挽回一命，但傷勢嚴重，仍在醫院治療中，警方朝殺人罪偵辦。

男自殘送醫救回命

警方指出，廿歲阮女和廿五歲金男都是越南人，兩人在不同工廠上班，相識後發展成情侶關係；十五日深夜十一點多，阮女騎機車搭載金男行經岡山區成功路一帶時，突然被金男從後方拿刀割脖，阮女當場摔車倒地，金男犯案再將刀割向自己脖子。

請繼續往下閱讀...

倒在路中 民眾嚇壞

附近民眾聽到摔車聲，靠近查看，發現兩人血流滿地，報警處理。警方到場時，阮女已無生命跡象，金男重傷。據悉，金男疑不滿「被分手」，已從工廠蹺班兩天，也被工廠通報為逃逸外勞。附近監視器畫面未錄到其他可疑人車，研判阮女死因與金男有關，案情仍待警方進一步調查釐清。

警方提醒民眾，男女朋友談判分手時，應慎選分手時間和地點，最好事先告訴親友分手的「人、事、時、地」等資訊，並務必請親友陪同；談判時千萬不要以言語或行動激怒對方，分手後也應避免再有聯絡，若對方有持續騷擾或傷害行為，應立刻報警自保。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法