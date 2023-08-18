假副總騙財騙色 11女業務受害

男子洪魁斈涉嫌鎖定多家金融公司女業務員行騙，被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2023/08/18 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕四十三歲男子洪魁斈，假扮多家金融公司總經理、副總等高階職務，鎖定貸款等部門的女業務員，蒐集她們的姓名、手機號碼等資料加LINE後，再以「接待重要客戶」為由，誘使受害人代訂飯店、買精品等，甚至假稱重金「包養」騙上床；刑事警察局本月間逮捕洪男，查出他鎖定二十多名女業務員為獵物，其中已有十一人受害，財損一百五十萬元，還有一名被害人半年間陪睡超過卅次，洪男被依詐欺、妨害性自主罪法辦，法官裁定收押。

男早有前科被判刑 這次重施故技

警方追查，僅高中學歷的洪男，早在二○一二年就以類似手法鎖定知名健身俱樂部的分公司女工讀生，謊稱自己是總公司副理，瞎掰有大股東願以每月廿五萬元包養，再自扮大股東約出受害人發生性關係，還以投資為由借錢，被判刑一年入獄。

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接待大客戶為由 誘訂飯店買精品

前年十月，無業的洪男重施故技，鎖定對象後，假冒金融公司高層與對方搭訕，佯稱要接待重要客戶，須滿足對方所有要求，達成任務就能升遷，還暗示若能陪睡，可獲高額包養費。受害人遭洪男的話術誘騙，所有支出都先代墊，包括上餐廳、住飯店，買家電、精品等，還借數千元不等給一人飾兩角、冒充大客戶的洪男。

假稱重金「包養」將女子騙上床

財損最高的是一名廿二歲被害人，兩個月下來被騙六十五萬元，直到信用卡刷爆，公司仍未匯款給她，加上洪男也失聯，向公司查證後才知上當。

洪男隱匿真實身分犯案，仍被刑事局偵九大隊第三隊查出藏匿於新北市，前往將他逮捕，警方過濾手機發現他有廿多名女業務的個資。

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