法界：法外有情 非毫無限制

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2023/08/13 05:30

緩起訴是給被告自新機會

記者張瑞楨／專題報導

段姓越南單親媽媽，無力繳納五萬元的緩刑條件，一審裁定她入獄，二審卻裁定她免入獄。法界認為此案雖有法外兼顧情理的溫馨面，卻也遭質疑可能引發耍賴、裝窮的模仿效應，但也有律師認為，緩刑、緩起訴的目的是要給被告自新機會，知道警惕而不再觸法，而非為公庫增加五萬元收益，違反緩刑條件須「情節重大」才有必要撤銷緩刑，法官可有人性化考量，但並非毫無限制。

律師劉硯田認為，什麼是「情節重大」？二審法官在裁定書中說明，包括隱匿或處分財產、故意不履行、無正當事由拒絕履行，或顯然有逃匿之虞，使緩刑失去預期的警惕效果，確實有執行必要，才應撤銷緩刑。

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情節重大才撤銷緩刑

劉硯田指出，法官須審酌受緩刑宣告者無法履行的原因是否正當，若因經濟窘困或一時無法支付，就不符合「情節重大」，二審認為依段女的情況，不適用於「情節重大」認定，劉認為非常適切。

不只是緩刑，檢方給予被告的緩起訴處分，也有被告未繳納緩起訴金的案例，台中地檢署一位資深檢察官認為，最佳解決之道，就是在緩刑期滿之前，諭知其他替代的附帶條件，例如提供義務勞務、接受法治教育課程場次等，法律可以有人情考量，但並非毫無限制。

他說，檢察官要諭知被告緩起訴，或法官要判緩刑前，都會先訊問被告對附帶條件的意見，再處以被告有能力負擔的處分，若被告經濟欠佳，也可考量讓他至社區、政府機關提供適當時數的義務勞務（如打掃環境），以替代緩起訴金。

他強調，人生難免有變故或不同境遇，重點是司法是否應考量個人變故與境遇而變更懲罰？若須撤銷緩刑或緩起訴，則下一步依法該怎麼做？曾有被告繳不出緩起訴金，檢察官傳喚訊問後，做出第二次緩起訴，附帶條件改為提供義務勞務一百小時，就是兼顧法理情的好做法。

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