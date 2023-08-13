法外情！單親媽肇逃 緩刑沒錢繳 二審認定堪憐 免關

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2023/08/13 05:30

記者張瑞楨／專題報導

法外情？緩刑是法官給被告改過自新的機會，而近期發生一件罕見案例，彰化段姓越南籍單親媽媽開車撞傷人後肇事逃逸，被法官判刑一年、緩刑二年，條件是支付公庫五萬元，段女卻始終未繳納，一審法官認為她無「悔悟反省之意」，裁定撤銷緩刑，應入獄一年；她向二審法官哭訴「可憐女兒還小，無人照顧」，她實在籌不出錢，二審認為她經濟困窘，撤銷其緩刑已違反比例原則，因此再撤銷一審裁定，她從而因緩刑期滿而免繳五萬元，引發討論。

一審：無悔意 撤緩刑入獄

裁定書指出，四十歲段女二〇二〇年七月開車在中市清水區撞上林姓機車騎士後逃逸，林男受輕傷，台中地院隔年四月依肇事逃逸罪將段女判刑一年，考量她坦承犯行，賠償林男達成和解，有悔意而無再犯疑慮，宣告緩刑二年，條件是在判決確定三個月內，支付公庫五萬元。

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段女未於前年八月廿日前繳付五萬元，經彰化地檢署執行科催促後，她承諾最遲會在去年七月前繳納，卻又食言而肥，彰檢再致電時發現已成空號，一直拖到今年三月，檢方認定她遵守法治的觀念淡薄，沒有悔悟反省之意，向法院聲請撤銷緩刑，彰化地院今年五月裁准，段女應入獄一年。

段女提抗告主張單親扶養未滿十歲幼女，不識字、工作收入不穩定、經常更換居所，並非故意不繳納，若她入獄，女兒將失學又無人照顧，「請讓我繳清罰金，我願意服義務勞務以示悔過，請可憐我女兒還小」。

高等法院台中分院認為，段女去年四月曾告訴催繳的彰檢書記官，她男友要她向地下錢莊借錢，男友事後沒還錢，錢莊找她催債，她要扶養女兒，又被男友趕出門，在外租房子，無正常工作與穩定收入，負擔實在太重。

二審：未繳五萬得入獄 不符比例

二審調閱勞保、財產資料，發現段女離婚多年，與前夫育有一女，二〇二〇年沒有收入，隔年收入僅六千餘元，名下沒財產，前年六至七月曾短暫至塑膠公司上班，但僅一週就離職、退勞保，之後再無投保紀錄。

二審認定段女確實須扶養女兒，工作不穩定而經濟窘困，無法籌足五萬元，並非沒有正當事由而故意不履行，若未繳五萬元就須入獄一年，不符比例原則，因此撤銷一審裁定，駁回檢方的撤緩聲明。

段女緩刑於今年五月廿日期滿，但二審法院六月才收到撤緩的一審裁定，已逾緩刑期滿之日，因此檢方不能再抗告，段女也確定不用付五萬元。

一審裁定已逾緩刑期滿日 定讞

台中地院上月也有類似案例，賴女被控詐欺魏男金錢，法院判處六月徒刑、緩刑三年，附帶條件是賠償魏男十五萬元，但她卻僅賠償四萬一千元，到案後宣稱因疫情失業而無力支付，檢方聲請撤銷緩刑。

法官審理後認為，近年許多國人確實因疫情而工作收入銳減而生活困頓，賴女有到庭說明，並未逃避，且魏男已同意她自七月起分期每月還五千元，上月已開始付款，法院據此駁回檢方的聲請。

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