奇蹟！75歲翁山區迷途6天 找到了

警方通知家人將老翁接回家，結束六天驚魂記。（警方提供）

2023/08/06 05:30

離機車被發現處僅二公里

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮壽豐鄉平和村七十五歲簡姓老翁上月卅一日騎機車外出後失蹤，機車被發現丟在花四十六線十四點五公里處，人就此消失海岸山脈山區，昨日早上熱心的路過民眾在距離機車約二公里處發現他，將他送到鳳林鎮山興派出所，女警見他老翁六天未正常進食，趕快泡一碗熱騰騰的泡麵給老翁果腹。警方說，老翁被找到時精神狀況尚可，已由妹妹領回。

警員推測，由於山區產業道路複雜，老翁疑似迷路而在產業道路繞來繞去，肚子餓就吃野果野草，連續多天走不出來，幸虧上天保佑，奇蹟地挺過六天被尋獲。

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吃野果野草 身體狀況尚可

剛從山上「返回人間」，老翁昨早上八點四十分被送到山興派出所，狀況尚可，但也說不清楚在山裡發生什麼事，只說想要走路回家。由於老翁多天沒有吃到一餐熱食，身體顯得虛弱，女警見狀趕快端出泡麵、餅乾給老翁果腹。

警方調查，簡翁獨居於壽豐鄉平和村，家人經常會來探望關心，簡翁的妹妹告訴警察說，哥哥卅一日早上出門後就一直沒有回家，她前往探視時發現哥哥不在，也沒有帶手機，連繫不上，加上又有颱風襲台，當晚急向吉安警分局志學派出所報案。

警局調閱監視器發現，老翁在卅一日早上七點五十六分出現在台十一線與花四十六線交叉口，之後轉入花四十六線騎往鳳林方向，消失在海岸山脈山區。

連日來包括吉安、鳳林警察分局發動地方民眾、花蓮縣消防局第二大隊出動人力，與家屬在山區連續找尋老翁多日，還調用空拍機、紅十字會搜救隊、林業署花蓮分署等單位，以及水璉村長蔡素月和壽豐鄉民代表黃水龍等，深入山區及附近工寮尋人，但都沒找到人，所幸昨天被熱心民眾發現，安然送到警局。

鳳林警方說，發現老翁的凌姓民眾住在光復鄉，昨晨八點多他開車走花四十六線要回光復，途中在花四十六線十二公里處、壽豐鄉水璉村境內，發現老翁獨自走在深山的路上，老翁說他「要走路回去平和村」，凌男就先載老翁下山至派出所。

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