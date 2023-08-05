涉黑幫砸店 T1新人簡賀宇遭移送

警方查扣集團犯罪證物。（記者鄭景議翻攝）

2023/08/05 05:30

明仁會染指宜蘭 設局陷害身障員工 鐵鎚砸爛拇指

〔記者鄭景議、粘藐云／台北報導〕竹聯幫明仁會成員二十四歲朱力緯，去年七月在宜蘭成立人力派遣公司，以惡勢力壓榨公司員工，設局陷害一名身障員工去竊取金項鍊，再仿效電影情節，以鐵鎚打斷他姆指，再向他親人勒索十三萬元得逞，今年四月間還因與人有糾紛，糾眾到員山鄉的米粉湯店砸店洩憤；新北市中和分局二日拘提朱男等十二人，其中，職業籃球T1聯盟今年新人選秀會第一輪被選中的球員簡賀宇，也赫然在列，警詢後移送宜蘭地檢署偵辦。

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台新球團宣布終止雙方合作關係

二十一歲來自宜蘭的簡賀宇，過去在高苑工商、世新大學期間都是球隊主力，今年T1選秀會在第一輪第四順位獲得台新青睞選中；台新球團昨晚也宣布，將以高道德標準處理，經溝通後，終止雙方合作關係。

警方調查，朱力緯以明仁會名義，長期在宜蘭地區逞凶鬥狠，作威作福；今年四月，朱男的友人在唱歌時，與一名米粉湯店老闆起衝突，向朱男抱怨後，朱男指使林姓、陳姓等九人持棍棒到米粉湯店砸店，而簡賀宇是司機，開車載部分成員到場砸店並接應離開。

警方獲報追查，發現朱男去年七月在宜蘭成立人力派遣公司，卻對底下員工百般壓榨，只要員工表現不如他預期，就以毆打、扣薪等方式壓榨員工。

更惡劣的是，其中一名員工領有身心障礙手冊，朱男卻見他好欺負，先將一條金項鍊拿給對方，事後再誣陷他偷竊他的金項鍊，夥同張姓、陳姓等成員持鐵鎚把他的右手小姆指砸斷，手指至今仍無法恢復正常功能，還恐嚇員工的家人，勒索十三萬元賠償金。

新北中和警分局與宜蘭警方配合蒐證，二日中午兵分多路前往宜蘭、新北、台中等多處搜索，循線逮捕朱力緯及簡賀宇等十二名成員。

簡賀宇：只當司機 不知要砸店

簡賀宇向警方宣稱，與朱等人是朋友關係，當天他只是當司機，事先不知道是要去砸店，他也沒下車砸店，他的手機也被檢警查扣調查通聯。警詢後將十二人依恐嚇取財、重傷害、妨害自由、妨害秩序等罪嫌送辦。

T1聯盟新人選秀會的球員簡賀宇(黑帽)涉案。 （記者鄭景議翻攝）

簡賀宇上個月首輪第四順位被T1聯盟台北台新選中。（資料照）

朱男指使林姓、陳姓等9人持棍棒，到米粉湯店砸店。（記者鄭景議翻攝）

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