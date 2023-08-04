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    竹聯、天道盟成員 藏身汽修廠製毒

    警方查扣毒品原料、咖啡包、彩虹菸、研磨分裝盒、等證物。（記者鄭景議翻攝）

    警方查扣毒品原料、咖啡包、彩虹菸、研磨分裝盒、等證物。（記者鄭景議翻攝）

    2023/08/04 05:30

    〔記者鄭景議／台北報導〕新竹地區天道盟和竹聯幫成員以汽修廠作為掩護，隱身其中製造混合型毒咖啡包，北市內湖分局警方發現後經蒐證跟監，上月十七日與南港分局兵分多路查緝，共計查獲該集團三十四歲劉姓主嫌等四人到案，並查扣三百二十九包毒咖啡包等毒品，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

    內湖警分局日前查獲朱姓犯嫌持有五百二十一包毒品咖啡包案件，遂成立專案小組，持續擴大向上溯源追查毒品工廠，經研析相關情資、影像，鎖定新竹地區幫派分子。

    原料放自家車庫 分散風險

    警方發現，有天道盟背景的劉姓男子與竹聯幫明仁會背景的張姓男子等人，為了躲避警方查緝，將毒品分裝場藏身在汽車修配廠，還將原料工具藏放自家地下室車庫，以分散風險，劉男將分裝完的毒品販售給下游藥頭，以約成本價三倍牟利。

    其中張姓男子在之前五百二十一包毒品咖啡包案件中，就與朱男合作販毒，警方在朱男租屋處查獲，如今警方溯源查案，竟又查到張男涉案，死性不改讓警方搖頭。

    警方查獲該集團劉姓主嫌等四人到案，並在汽修廠查扣毒品原料卡西酮兩包（六百零八公克）、毒品咖啡包成品三百二十九包（七百六十九公克）、毒品彩虹菸一包、果汁粉兩大包、巧克力粉一罐、研磨分裝盒一個、電子磅秤一台、未使用的毒品咖啡分裝袋一批及行動電話等證物。

    警方將全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新竹地檢署偵辦，另持續追查其他共犯與毒品來源。

    犯嫌被帶回分局。（記者鄭景議翻攝）

    犯嫌被帶回分局。（記者鄭景議翻攝）

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