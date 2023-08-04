九鵬基地爆燃》中科院︰飛彈產線未受影響／銷毀餘藥不穩定？ 引發類閃燃現象

4傷者轉送國軍高雄總院左營分院，1人95％二至三度燒燙傷尚未脫險。 （記者蔡宗憲翻攝）

2023/08/04 05:30

〔記者吳書緯、蔡宗憲、李容萍／綜合報導〕位於屏東的國軍中山科學研究院九鵬基地，昨執行組合推進劑製程餘藥銷毀作業時，突然爆燃造成四名作業人員輕重傷。中科院表示，發生不明燃燒的地點是在室外，未波及到廠房，飛彈產線及生產進度並未受到影響，事故原因仍有待查明。

據了解，由於在飛彈產製過程，推進劑製程所剩下餘藥都必須銷毀，過去都是在戶外進行，作業人員均穿著防護衣，但昨日瞬間發生，走避不及，才導致嚴重燒燙傷，現場並未發生爆炸或是波及廠房，至於不明燃燒的原因，不外乎天候、機械、人為三種因素造成，由專家進一步查明。

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一名曾在國軍彈藥庫工作的人員指出，推進劑製程餘藥處理，類似彈藥庫廢棄彈藥的處理，將砲彈後方的發射藥等進行焚毀，鋪設堆置後必須拉長火線，並找掩護，若焚毀的料件不穩定會產生堆置不良，瞬間爆燃的火勢就像火災時消防人員最怕的「閃燃」，這也是執行廢棄、餘料彈藥銷毀最危險之處。

因應中國對台軍事威脅，國防部自去年起至二○二六年，執行預算規模達二三六九億餘元的「海空戰力提升計畫採購」特別預算案，並委託中科院產製增程型雄三反艦飛彈等九型精準飛彈。

為此，中科院近兩年擴充飛彈產線，增聘產製、作業人力以滿足整體生產需求；其中攸關飛彈飛行動力來源的火箭推進劑，中科院推進劑研製廠於去年新建拌、鑄藥廠房，新增三百加侖拌藥機、五十加侖拌藥機及大型鑄藥槽等設備。

中科院表示，九鵬基地推研廠昨天執行組合推進劑製程餘藥銷毀作業，不明原因發生燃燒，造成四名作業人員分受燒燙傷後，已立即送醫救治，該院同時編組專案小組，全力協助受傷人員就醫、家屬聯繫慰問等工作，並深入鑑定調查肇事原因及責任。

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