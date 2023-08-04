九鵬基地爆燃》餘藥分4批銷毀 第3回合出意外／火藥閃燃三千度 燒熔防焰服

4傷者轉送國軍高雄總院左營分院，1人95％二至三度燒燙傷尚未脫險。 （記者蔡宗憲翻攝）

2023/08/04 05:30

〔記者黃良傑、吳書緯／綜合報導〕國家中山科學研究院九鵬基地推研廠，昨天執行組合推進劑製程餘藥銷毀作業時發生爆燃，造成四名作業人員分受不同程度燒燙傷送醫，中科院化學所長余鳳兒表示，武器製造過程會產生廢、餘料，依規定每周須定期銷毀，執行者均有證照，已有五至十年經驗，昨天由卅九歲洪姓中校督導張技術師、陳姓技術師、潘助理研究員共同執行。

執行者均有證照 5至10年經驗

余鳳兒表示，預定要執行處理四批，每批執行銷毀的廢、餘料，評估其中的火藥含量約有二百至四百公斤，前兩批順利完成，處理第三批過程中，突然發生類似「閃燃」現象，火藥閃燃後的高溫，恐高達攝氏二千至三千度，超出防焰服抗耐度。

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張姓技術師95％燒燙傷未脫險

由於防焰服擋不住如此高溫，因此現場四名人員雖都穿著防焰服，仍受到燒燙傷，昨天中午轉送國軍高雄總醫院左營分院搶救，其中五十二歲的張姓技術師九十五％二至三度燒燙傷，傷勢最為嚴重，搶救中尚未脫險；卅九歲洪姓中校二到三度燒燙傷，面積約四十％；四十五歲陳姓技術師六十一％二至三度燒燙傷；四十四歲潘姓助理研究員五％二度灼傷，傷勢集中耳後，院方積極搶救中。

院方表示，張姓傷者在恆春時就已插管救治，緩和呼吸方面的問題，搶救迄今尚未脫離險境，評估這幾天將是關鍵期，醫療團隊將每天開會，盡全院的力量救治；另三名傷者的意識清楚，分別住進加護病房、普通病房治療。

國防部昨天表示，部長邱國正於意外發生後，立即指示副部長徐衍璞上將、軍醫局長蔡建松中將南下，指揮調度第四作戰區醫衛整合作業。國防部表示，國軍高雄總醫院左營分院備妥燒傷加護病床，並召回整型外科主治醫師及護理人員全力救治；另高雄總醫院醫護團隊也將視情況協力支援。

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