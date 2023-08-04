推進劑製程餘藥銷毀 九鵬基地爆燃 3重傷

九鵬基地昨執行組合推進劑製程餘藥銷毀作業時，不明原因爆燃造成4人受傷，其中3人重傷，均轉至國軍高雄總醫院左營分院救治。（記者蔡宗憲攝）

2023/08/04 05:30

〔記者蔡宗憲、陳彥廷、黃良傑、陳昀／綜合報導〕國家中山科學研究院九鵬基地，昨天執行組合推進劑製程餘藥銷毀作業時，不明原因爆燃造成四人受傷，其中三人重傷、一人傷勢輕微，傷勢最重者插管搶救中，尚未脫險；四人均轉至國軍高雄總醫院左營分院救治。

總統府昨表示，國防部長邱國正第一時間向總統報告，總統對人員傷勢至為關切，指示全力協助救治，務必給予最完善醫療照顧，並釐清肇事原因。

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雖穿著防焰服 4人員遭燙傷

九鵬基地的推研廠是在昨天上午十時許，執行組合推進劑製程餘藥銷毀作業時，突然發生類似火災現場「閃燃」的爆燃意外，現場四名作業人員雖穿著防焰服，仍擋不住爆燃高溫，分受程度不一的燒燙傷，屏東消防第四大隊緊急進入基地救援，將傷者送醫。

傷勢最嚴重的張姓技術員，全身九十五％的二至三度燒燙傷，插管搶救中，另陳姓技術師約六十一％、洪姓中校約四十％，兩人的臉部、四肢及背部受到二至三度燒燙傷，傷勢亦嚴重，潘姓助理研究員約五％的二度灼傷，傷處主要在耳朵後方。

四人先送恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院及南門醫院緊急處理，進行清創等救治，再陸續送抵有專業燒燙傷中心的國軍高雄總醫院左營分院進行後續醫治。

總統指示全力救治 釐清肇因

軍方人士說，推進劑為製造飛彈等設備的火藥之一，目的是讓彈藥往前推進，但在製作推進劑的過程中，不可能全數用罄，一定會產生餘料，相關人員是在處理、銷毀這些餘料的過程中發生意外，確切起因正在全力調查。

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