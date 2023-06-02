借20萬日息5萬 警救回尋短欠債女

2023/06/02 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕「警察先生，我朋友被人帶走了！」，南區一名四十多歲女子，前天被一名男債主強行載走，第六警分局接獲彰化警方通報後，十分鐘內就在台十七線上發現通報車輛，但被害女竟然未向警方求助，反而衝向一旁魚塭欲尋短，幸員警及時拉住女子，避免憾事發生。

彰化柯姓男子前天焦急向彰化警方報案救人，指其台南女性友人以手機Line他表示被人帶上轎車，若不還出廿五萬元（實際借款廿萬，一天利息高達五萬），對方就不讓她下車，且她已在車上度過一晚了；柯男擔心女友人會有危險、趕緊報警，南市警局接獲彰警轉通報後，通令南市線上警力加強巡查。

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第六分局鹽埕派出所所長徐銘顁與警員王寅兒前天上午外出巡邏，接獲通報後十分鐘，就在南區台十七線一家超商的停車場發現通報車輛與站在路邊的一對男女，巡邏車立即停靠路邊，都還未停妥，受害女子卻往對面的魚塭狂奔而去，徐銘顁趕緊自後狂追女子，幸在女子跳下魚塭前一刻，徐伸手抓住女子，免去一場憾事。

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