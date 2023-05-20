台南智慧化路邊停車 年底覆蓋率達9成

台南推動智慧化路邊停車，智慧化比率達78％。 （記者洪瑞琴攝）

2023/05/20 05:30

智慧停車柱4000席目標提前達成 加上地磁7000席 已占78％

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南推動智慧化路邊停車，目前收費停車格約一萬四○○○席，其中智慧停車柱四○○○席已全數完成建置啟用，若加上地磁七○○○席，智慧化比率達七十八％，朝向「百分百」智慧化目標再邁進一步。

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今天啟用823席 目標百分百智慧化

南市第二期智慧路邊停車計費系統，今天起再啟用八二三席，與前階段合計完成建置二○二六席，加上第一期的二○○○席，智慧柱建置四○○○席的年底目標，提前達標；再加上地磁七○○○席，智慧化停車格則共有一一○○○席，已占全市路邊收費停車格一萬四○○○席的七十八％。

分布7行政區 節省找停車位時間

今天新啟用的八二三席智慧停車格分布在北區、中西區、南區、安平區、仁德、東區及永康等，民眾除使用電子票證當場繳停車費便利，台南好停APP也提供即時停車格位資訊，節省民眾尋找停車位的時間。

智慧停車格方便好用，受到民眾好評，並因大多設在停車熱區，使用率不錯，但也有個案故障，造成扣分，民眾要自己查找停車紀錄繳費；市府交通局說，路邊智慧停車格若有故障的話，管理後台都有異常信號通知工程人員，只是難免在派工過程空檔中，先被民眾看到「故障」暫停運作。

交通局︰明年底前最多達到15000席

交通局表示，推動智慧化停車格計畫，地磁加智慧停車柱預計明年底前達到一萬四○○○席至一萬五○○○席的規模，樂觀估計今年底就可達到九十％的覆蓋率，但因為收費格位也持續增加中，未來將持續盤點合適區位建置智慧停車格，逐步朝「百分百」智慧化目標前進。

市長黃偉哲說，台南是歷史悠久的開台首府，觀光景點豐富，停車熱區受道路空間侷限，可增加的路邊停車格位有限，加上車輛持續增加，須思考如何提高周轉率來增加停車供給，智慧化停車管理是重點市政工作。

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