新北連環槍擊 華山幫幕後主使抓到了

華山幫幕後主使董克輝被警方緝拿到案。（記者徐聖倫攝）

2023/05/18 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕竹聯幫仁堂弘仁會與華山幫上月間發生的雙北市連環槍擊報復衝突，新北市警局於上月底將弘仁會幾近剿滅，但警方沒有罷手，新北市警局昨下午再次出擊，至華山幫位於土城區的據點巨新當鋪攻堅，逮回教唆開槍的華山幫三十歲幕後主使董克輝，以及其

幫眾共六人。

弘仁會死對頭也被剿了

據了解，弘仁、華山兩幫會的衝突起因，是一名叫阿翔的十七歲少年與弘仁、華山均有借貸上的問題，導致雙方幫會產生誤會，且誤會延伸至幫會高層，最終兩個幫派從四月十日至廿日互相開槍攻擊示威，雙方十天內開了六十九槍，引發社會譁然。

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上月十九日，綽號「鯨魚」的弘仁會幹部林京屢自北市被跟蹤至板橋，座車遭華山幫份子開槍示威，鯨魚於是派人在上班尖峰時刻至巨新當鋪狠轟五十一槍回擊。警方首波針對弘仁會蒐證，上月底將弘仁會策畫槍擊的主使「鯨魚」從國外逮回台受審，且弘仁會在這次風波被警方幾近剿滅。

董克輝與５幫眾落網

警方持續行動，針對華山幫的據點巨新當鋪進行查緝，經蒐證發現，策畫跟蹤鯨魚車輛並教唆開槍的，就是巨新當鋪實際負責人，同時也是華山幫幹部的董克輝，警方於是策劃這次攻堅。

十七日下午新北市警局派出刑警大隊、中和、海山、板橋等分局外，保安大隊霹靂小組也派員支援，個個手持MP5，警方以砂輪機破門後，於當舖內發現密室，確切用途將於今日董嫌筆錄製作完畢後始得釐清，屆時將依殺人未遂、組織、槍砲等重罪偵辦。

警方針對華山幫據點巨新當鋪再度進行攻堅。（記者徐聖倫翻攝）

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