圖利上千車主4.7億 22警起訴

新北地檢署昨依違反貪污治罪條例起訴新北十八名官警、桃園兩名員警及新竹、台中各一名員警，還有業者、白手套及民間汽車檢驗廠檢驗員，合計共四十人。 （資料照）

2023/05/17 05:30

開立不實罰單 扣牌車領新牌上路

〔記者王定傳／新北報導〕汽車代辦業者涉嫌勾結廿二名員警，鑽「道路交通管理處罰條例」漏洞，以開不實罰單方式，讓被「吊扣」汽車牌照六個月變成「吊銷」，車主無須再等六個月，即可重新申請牌照上路，共圖利上千名車主省下半年的租車費用，金額高達四億七千多萬元，新北地檢署昨依違反貪污治罪條例起訴新北十八名官警、桃園兩名員警及新竹、台中各一名員警，還有業者、白手套及民間汽車檢驗廠檢驗員，合計共四十人。

吊扣變吊銷 車再上路免等6個月

廿二名官警中，大多數涉案官警當時都任職新北市警局板橋、樹林、三重等分局，以樹林三多派出所最多人，最高層級為汐止警分局社后派出所前所長董冠延，他與其他十九名員警被依圖利罪嫌起訴，另有兩警被查出收賄一萬七千元，被依收賄罪起訴。

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代辦業者勾結員警 車主省半年租車費

依道交條例規定，若危險駕駛或超速六十公里以上，可吊扣汽車牌照六個月，不少車主因此被吊扣牌照，其中不乏瑪莎拉蒂、法拉利等名車，他們為了早日讓愛車合法上路，因此找上代辦業者居中處理。

檢調調查，代辦業者勾結員警，瞄準實務上「吊銷」處罰效果重於「吊扣」，只要車主另因車輛未懸掛大牌、使用他牌或牌照於吊扣期間行駛於道路上被罰吊銷牌照，車主因牌照已吊銷無從吊扣，只要繳違規罰鍰，即可重新驗車申請牌照上路。

檢調調查，從二○一八年至二○二一年間，業者勾結員警進行不實舉發，態樣共四種，第一是車主有懸掛車牌卻開未掛車牌罰單，二是停車後刻意拆卸牌照一面或兩面讓員警不實取締，三是車主根本沒開車到取締現場，四是代辦業者以簡訊或LINE傳車籍資料或車牌照給員警開單。

檢方調查，員警不僅製作不實舉發，更未依規定禁止駕駛或移置保管，業者因此獲取高額代辦費，車主則無須再等六個月，若以車主向i Rent租車各車種平均每小時租金兩百九十元計算，每日上限兩千九百元，圖利金額六個月就高達五十二萬元，由於多名員警開了數百張不實罰單，金額才如此龐大。

依貪污治罪條例規定，這次涉案的官警涉犯對主管事務圖利罪嫌，可處五年以上徒刑；涉犯違背職務收賄罪嫌的兩名員警，則可處十年以上徒刑。

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