兄弟經營合發當鋪 坑殺借貸人 扣名車勒贖千萬 天道盟12人落網

天道盟同心會吳姓兄弟檔擄車勒贖，驚見千萬豪車「邁巴赫」（左紅圈）。（記者徐聖倫翻攝）

2023/05/17 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕許姓男子等三人因公司經營不善，分別向天道盟同心會成員吳濬豪兄弟檔在新北市蘆洲經營的「合發當鋪」借貸，但三人還不出錢，被當鋪吸收為成員，向知名汽車租賃公司租用賓士千萬車款「MAYBACH（邁巴赫）」，之後以遭當鋪扣車不還方式，向汽車租賃公司要求千萬贖金。警方獲報循線蒐證，日前將主嫌兄弟檔吳濬豪、吳志洋逮捕，另逮捕旗下幫眾十人，全數送辦。

放高利貸吸收當人頭 租千萬「邁巴赫」不還 要求拿錢來贖

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據了解，卅九歲的吳濬豪和卅七歲親弟吳志洋為天道盟同心會成員，兄弟倆在蘆洲經營「合發當鋪」，實則掛羊頭賣狗肉放高利貸，並利用經營當鋪之便，吸收還不出錢的被害人，令其擄車勒贖藉以抵債。

許姓男子等三人分別向當鋪借錢周轉，三人合計欠下千萬元，吳嫌兄弟檔於是吸收三人向歐悅、和運兩家租車公司租賃三輛賓士，其中就有要價一千一百廿六萬元的Mercedes-Benz MAYBACH S580（邁巴赫），吳嫌兄弟檔扣下三輛汽車，再向租車公司要求千萬贖金。

新北市刑警大隊獲報蒐證，日前兵分多路逮人，順利將吳嫌兄弟檔與旗下幫眾共十二人逮捕歸案，查扣包含邁巴赫在內的三輛賓士，總價值約兩千一百萬元，以及現金兩百五十萬元、手機、存摺等證物。

吳嫌兄弟檔於筆錄時避重就輕，辯稱這是債務糾紛，但其餘黨羽則通盤承認，警詢後依組織犯罪、詐欺、恐嚇取財、重利等罪嫌，將吳嫌等十二人移送法辦。

警方將主嫌吳濬豪、吳志洋兄弟檔移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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