為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    兄弟經營合發當鋪 坑殺借貸人 扣名車勒贖千萬 天道盟12人落網

    天道盟同心會吳姓兄弟檔擄車勒贖，驚見千萬豪車「邁巴赫」（左紅圈）。（記者徐聖倫翻攝）

    天道盟同心會吳姓兄弟檔擄車勒贖，驚見千萬豪車「邁巴赫」（左紅圈）。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/05/17 05:30

    〔記者徐聖倫／新北報導〕許姓男子等三人因公司經營不善，分別向天道盟同心會成員吳濬豪兄弟檔在新北市蘆洲經營的「合發當鋪」借貸，但三人還不出錢，被當鋪吸收為成員，向知名汽車租賃公司租用賓士千萬車款「MAYBACH（邁巴赫）」，之後以遭當鋪扣車不還方式，向汽車租賃公司要求千萬贖金。警方獲報循線蒐證，日前將主嫌兄弟檔吳濬豪、吳志洋逮捕，另逮捕旗下幫眾十人，全數送辦。

    放高利貸吸收當人頭 租千萬「邁巴赫」不還 要求拿錢來贖

    據了解，卅九歲的吳濬豪和卅七歲親弟吳志洋為天道盟同心會成員，兄弟倆在蘆洲經營「合發當鋪」，實則掛羊頭賣狗肉放高利貸，並利用經營當鋪之便，吸收還不出錢的被害人，令其擄車勒贖藉以抵債。

    許姓男子等三人分別向當鋪借錢周轉，三人合計欠下千萬元，吳嫌兄弟檔於是吸收三人向歐悅、和運兩家租車公司租賃三輛賓士，其中就有要價一千一百廿六萬元的Mercedes-Benz MAYBACH S580（邁巴赫），吳嫌兄弟檔扣下三輛汽車，再向租車公司要求千萬贖金。

    新北市刑警大隊獲報蒐證，日前兵分多路逮人，順利將吳嫌兄弟檔與旗下幫眾共十二人逮捕歸案，查扣包含邁巴赫在內的三輛賓士，總價值約兩千一百萬元，以及現金兩百五十萬元、手機、存摺等證物。

    吳嫌兄弟檔於筆錄時避重就輕，辯稱這是債務糾紛，但其餘黨羽則通盤承認，警詢後依組織犯罪、詐欺、恐嚇取財、重利等罪嫌，將吳嫌等十二人移送法辦。

    警方將主嫌吳濬豪、吳志洋兄弟檔移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將主嫌吳濬豪、吳志洋兄弟檔移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播