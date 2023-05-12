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    唬抽中未上市股票 詐退休師1650萬

    警方逮捕面交的陳姓詐團成員。（記者陸運鋒翻攝）

    警方逮捕面交的陳姓詐團成員。（記者陸運鋒翻攝）

    2023/05/12 05:30

    〔記者陸運鋒／新北報導〕七十二歲顏姓老翁三月間加入一個LINE投資股票群組，被遊說購買「價格低廉的未上市股票」，對方強調保證獲利，被灌迷湯的顏翁用自身存款加上向親友借錢，陸續投入一千六百多萬元資金，等到告訴家人才驚覺被騙，警方趁顏翁誘出對方再度面交時，當場逮捕取款的廿一歲陳姓男車手。

    老本沒了 還欠親友錢

    據了解，顏翁為教師退休，靠著存款及月退俸過著愜意的退休生活，三月被不明帳號邀請加入LINE投資群組，看見對方傳送「您已抽中比市價還低廉價格的未上市股票數張」訊息，他信以為真，依對方指示下載手機投資軟體。

    警方查出，顏翁四月初開始投入資金，還向親朋好友借錢，陸續在台北、台南等地，以匯款及當面交付方式共付出一六五○萬元給對方；顏男雖有看到對方提示的帳面獲利，但家人得知後，告知一定是詐騙後他才驚醒，上月十九日前往新北市新店警分局碧潭派出所報案。

    報警逮車手 追上手

    警方建議顏翁持續與詐騙集團成員聯繫，假意仍需要投資，伺機逮人，當天與對方相約新店北宜路上的一家咖啡店，面交六十萬元，對方不疑有他再度前往拿錢，埋伏警員一見穿著西裝的陳姓男車手現身，立刻一擁而上逮人。

    警方現場查扣六十萬元現金及相關領收據，警詢後將陳男依詐欺罪嫌移送檢方偵辦，持續溯源追查中。

    警方查扣六十萬贓款。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣六十萬贓款。（記者陸運鋒翻攝）

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