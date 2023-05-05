包攬訴訟未繳罰金 林義傑律師被訴
2023/05/05 05:30
〔記者錢利忠／台北報導〕極地超馬好手林義傑涉嫌包攬取締盜版影片業務，不僅使自己吃上包攬訴訟等罪官司，也使得幫他處理提告網友訴訟事宜的鄭姓律師、協助林出庭充當告訴代理人的陳姓法務，一併捲入包攬訴訟案；鄭、陳原獲緩起訴處分，但二人沒繳處分金，台北地檢署昨依違反律師法、包攬訴訟等罪將二人起訴。
關於林義傑涉包攬訴訟一案，北檢已於去年九月將林起訴，現仍於台北地院審理中。
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當初鄭、陳二人一度獲緩起訴，條件是二人分別各須支付十八萬元處分金，不過二人並未在期限內繳交，因此被撤銷緩起訴，昨改將他們起訴，據悉，兩人不繳處分金，應該是試圖在一審拚無罪。
檢方認為，林義傑以企業方式經營訴訟業務，提告近千件，不僅癱瘓各警局，也妨害及耗費檢警的偵查量能，所得利益雖小，但危害甚鉅，不僅起訴，還建請法院從重量刑。
至於鄭、陳二人則分別協助林義傑處理訴訟業務，鄭負責策劃及取得影視公司專屬授權，再以專屬授權人名義對下載盜版的網友提告；陳則充當該公司控告網友侵權的告訴代理人，代替林等人出庭；總計林義傑等人提告九三七案，其中和解廿五案，不法所得九十餘萬元。