包攬訴訟未繳罰金 林義傑律師被訴

極地超級馬拉松好手林義傑（見圖），涉入包攬取締盜版影片業務，而為林處理提告的鄭姓律師及協助出庭當告訴代理人的陳姓員工則獲緩起訴，但鄭、陳2人未繳18萬元處分金，均被依違反律師法等罪起訴。（資料照）

2023/05/05 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕極地超馬好手林義傑涉嫌包攬取締盜版影片業務，不僅使自己吃上包攬訴訟等罪官司，也使得幫他處理提告網友訴訟事宜的鄭姓律師、協助林出庭充當告訴代理人的陳姓法務，一併捲入包攬訴訟案；鄭、陳原獲緩起訴處分，但二人沒繳處分金，台北地檢署昨依違反律師法、包攬訴訟等罪將二人起訴。

關於林義傑涉包攬訴訟一案，北檢已於去年九月將林起訴，現仍於台北地院審理中。

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當初鄭、陳二人一度獲緩起訴，條件是二人分別各須支付十八萬元處分金，不過二人並未在期限內繳交，因此被撤銷緩起訴，昨改將他們起訴，據悉，兩人不繳處分金，應該是試圖在一審拚無罪。

檢方認為，林義傑以企業方式經營訴訟業務，提告近千件，不僅癱瘓各警局，也妨害及耗費檢警的偵查量能，所得利益雖小，但危害甚鉅，不僅起訴，還建請法院從重量刑。

至於鄭、陳二人則分別協助林義傑處理訴訟業務，鄭負責策劃及取得影視公司專屬授權，再以專屬授權人名義對下載盜版的網友提告；陳則充當該公司控告網友侵權的告訴代理人，代替林等人出庭；總計林義傑等人提告九三七案，其中和解廿五案，不法所得九十餘萬元。

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