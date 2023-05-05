3度酒駕皆拒測 罰款累計破百萬

林姓男子酒駕拒測被罰百萬，差點賠掉「祖公仔屎」。（記者黃佳琳翻攝）

2023/05/05 05:30

第3次拒測罰金乘3倍 男拒繳 祖產險被拍賣

〔記者黃佳琳／高雄報導〕四十三歲林姓男子三度酒駕拒測，總共被罰一○八萬元卻拒繳罰單，案件移送至法務部行政執行署高雄分署，執行官發現他名下沒有存款，卻繼承多達四十筆土地，形同「窮得只剩下地」，執行官準備查封他的土地拍賣時，林男兒子出面表示父親已經過世，最後由林男胞姊協助清償百萬罰款，才保住祖產。

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男過世 胞姊代繳

高雄分署指出，林男二○一九年間第一次酒駕被攔查，他選擇拒絕酒測，被警方開出十八萬元罰單；林男卻持續酒後駕車，第二次被攔查時又拒測，警方加倍處罰開出卅六萬元罰單，林男仍然拒繳罰款。

第三次酒駕被攔時，仍然拒測，這次罰單金額乘三倍，被開罰五十四萬元，總計三次酒駕拒測被罰一○八萬元，全部拒繳。

此一酒駕拒測被罰上百萬元的罕見案件，移送至執行署高雄分署後，執行官清查林男名下財產，發現他銀行裡無存款、繼承四十筆土地，但所繼承的土地大部分是持分地，且面積不大，執行官從中挑出五筆（一筆農地、兩筆住宅用地、一筆都市計劃用地、一筆雜地）較有價值的土地，準備查封拍賣，此時林男兒子現身表示其父已因病過世。

林男的兒子也無力幫父親清償一○八萬元罰單，但表達希望能保住祖產不被拍賣，最後在家族協調下，由林男胞姊出面繳清百萬罰單。

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