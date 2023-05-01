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    首頁　>　社會

    被法院判刑1年半 車手賺1.5 萬 反要賠百萬

    張男當車手酬勞1萬5000元，被法院判刑1年半，還得再賠償100萬元，圖為警方逮捕車手畫面，與本案無關。（圖：警方提供）

    張男當車手酬勞1萬5000元，被法院判刑1年半，還得再賠償100萬元，圖為警方逮捕車手畫面，與本案無關。（圖：警方提供）

    2023/05/01 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣張姓男子去年加入詐欺集團當「車手」，向被害人拿一百萬元，藏在公廁交給上游的詐欺集團成員，獲酬勞一萬五千元，很快被警方抓到，警方沒找回錢，也沒抓到張男的上手，張男得扛全部責任，刑事部分，法院依詐欺取財罪判處一年六月徒刑，犯罪所得沒收；民事部分，判決張男應如數賠償被害人一百萬元。

    上手沒落網 詐款也沒找回來

    判決書指出，張男去年三月看見臉書小廣告「拿東西就可以領薪水」，他洽詢得知是當詐欺集團的車手，但仍加入暱稱「高興」、「亦唐」的詐騙集團。

    去年三月廿八日，王姓男子被詐騙，將一百萬元交給人在台中市沙鹿區衛生所前的張男。

    張男先到台中市一處車站，把一百萬元藏於公廁，讓詐欺集團派員拿取，之後他到台中市潭子區一處超商的廁所內「變裝」，換裝轉搭火車到苗栗竹南站，於同日依指示到苗栗縣一處公園，取得藏在公園的報酬一萬五千元，但很快被警方抓到。

    張嫌得扛全責 民事連帶賠償

    刑事部分，台中地方法院認為高中肄業的張男，在遊藝場擔任開分員，月薪三萬多元，年輕且手腳健全，卻不思正當賺錢，當車手破壞社會治安，但考量他坦承犯行，依詐欺取財罪判刑一年六月，犯罪所得沒收。

    民事部分，王男求償一百萬元的損失，台中地方法院認為，張男與其他騙徒共同侵權，應對王男失金一百萬元負連帶損害賠償責任，張男是「共同侵權行為人」，判決如數賠償一百萬元。

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