洋酒逃稅案 金錢豹老董收押

國泰洋酒逃漏稅案持續延燒。（資料照）

2023/04/29 05:30

袁昶平涉與國泰洋酒勾串 隱匿營業額

〔記者許國楨／台中報導〕台中國泰洋酒涉嫌勾結金錢豹等多家酒店、理容KTV業者，隱匿營業額、逃漏稅，國泰董座劉榮祺等人先遭羈押後再高額交保，案情持續延燒，檢調昨再度展開大動作，將金錢豹創辦人兼董事長袁昶平等人帶回訊問，晚間移送台中地檢署複訊後，檢方認袁有勾串共犯證人、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

國泰洋酒公司董事長劉榮祺，涉嫌勾結金錢豹等酒店、理容KTV業者逃漏稅數億元，中檢今年一月連續對國泰洋酒、金錢豹酒店及理容KTV業者，發動了兩波大規模搜索，查獲國泰洋酒二○一六年六月間起，以虛設行號公司提供空白發票、刷卡機，給台中地區多達四十七家酒店，共同隱匿各酒店的營業場所銷售額，統計高達廿二億多元。

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劉榮祺 今年二月1億元交保

劉榮祺到案後一度被羈押，中檢二月中旬認為劉已認罪，向台中地院聲請停押，條件是高達一億元的交保金，並繳回犯罪所得約八千萬元；法官裁准後，劉親人不到五小時立刻繳足保金，展現驚人實力。

檢方三月第一波偵結，依商業會計法之填製不實會計憑證罪、稅捐稽徵法之加重詐術逃漏稅捐罪等嫌，起訴劉榮祺及六間酒店共二十五人。

檢警調昨第三波搜索 帶回8人

檢警調昨發動第三波搜索約談，中檢檢察官帶領檢察事務官、調查局及台中警方數十人，兵分十三路執行搜索，帶回金錢豹創辦人袁昶平、會計出納人員及相關員工共八人，調查釐清國泰洋酒案的後續，詢後移送中檢。

檢察官複訊後，認為袁涉犯稅捐稽徵法之詐術逃漏稅捐罪，商業會計法之不實填載會計憑證、以不正方法使財務報表不實等罪嫌疑重大，且有勾串、湮滅證據之虞，有羈押原因與必要，向中院聲請羈押禁見獲准。據了解，袁昶平否認涉案。

檢方另諭令洪姓、蕭姓、林姓等會計及員工，各八萬至十萬元具保候傳，其餘被告則請回。

金錢豹老董袁昶平昨被帶回偵訊，晚間被收押。（資料照）

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