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    秀水鄉代主席 撂人打爆人眼

    警方查出蔣憲忠涉嫌持空包彈槍（見圖）對空鳴槍，經查槍管上具阻鐵，彈頭非金屬，不具殺傷力。 （資料照）

    警方查出蔣憲忠涉嫌持空包彈槍（見圖）對空鳴槍，經查槍管上具阻鐵，彈頭非金屬，不具殺傷力。 （資料照）

    2023/04/29 05:30

    KTV內爆衝突 逼店家關監視器 老闆一時緊張 僅拔掉螢幕電源

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣秀水鄉無黨籍鄉民代表會主席蔣憲忠，去年七月在一間KTV與周姓男子等三人爭吵，他拿出道具槍開二槍示威，並找人將周男打到左眼球破裂失明，還逼迫店家拔除監視器線路，及安排屬下自首頂罪，彰化地檢署將蔣男起訴。

    安排屬下頂罪 蔣憲忠被起訴

    起訴書指出，蔣憲忠（四十二歲）去年七月八日晚間到一家KTV小吃部，和周姓、潘姓及徐姓三名男子聚會，走進包廂時，周男等人已喝醉，先對蔣罵髒話，又持酒瓶、玻璃杯朝他丟擲，蔣與周等人起衝突，並召集其所開設公司的四名員工前來助陣，除涉嫌手持鐵棍圍毆周男等人，周的左眼球被打到破裂失明，蔣憲忠還拿出裝空包彈的道具槍朝天花板開二槍示威。

    警方查出，蔣在打人之前，威脅小吃店老闆拔除店內監視器，該名老闆雖配合，但一時緊張僅拔掉螢幕電源，主機仍照常運作，成為事後偵辦鐵證。蔣男為求脫罪，安排陳姓、蔡姓男子到警局自首欲為蔣頂罪，被警方識破。

    檢方偵辦認為，蔣男持有的道具槍不具殺傷力，但其行為構成妨害秩序、傷害、強制、恐嚇等罪，將蔣男等人起訴。蔣男稱，他應周男邀約前往，未料對方酒後不斷謾罵他，才會發生衝突，但動手打人就不對，事後雙方已和解，一切尊重司法審理。

    彰化縣秀水鄉代表會主席蔣憲忠（大圖），聚眾施暴並開槍，被檢方起訴。（資料照）

    彰化縣秀水鄉代表會主席蔣憲忠（大圖），聚眾施暴並開槍，被檢方起訴。（資料照）

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