放寬黑白交往 黃明昭：不與黑幫脫節 利於情蒐

警政署長黃明昭（右三）。（記者吳仁捷翻攝）

2023/04/23 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北連傳黑幫報復槍擊案，顯示警方即早預防及蒐證、打擊黑幫犯罪的重要性。警政署前日放寬黑白道接觸的規定，警政署長黃明昭昨說明為何要放寬警察與特定對象接觸交往的規範，他表示，警察為維護社會治安，須蒐集相關違法事證與情報，警方若與民眾、黑幫脫節，就沒辦法掌握進一步情資，打擊黑道幫派也須與黑道幫派分子接觸，才能確實掌握幫派違法情事，以及幫派內部動態與組織運作，從接觸中蒐集有利情報，以便後續追緝、打擊。

黃明昭說，針對放寬掃黑專責人員，包括派出所專案組遇到涉及黑道幫派問題，容許與特定對象接觸，待案件完成後再於事後報備即可，可讓同仁有更寬鬆的蒐集情資作為，徹底打擊黑道幫派以維護治安。

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警政署規劃，為廣泛蒐幫派活動不法情資，持續強化打擊黑幫力道，將採更具彈性的放寬警察人員與特定對象接觸交往的報備程序，兼顧掌握黑幫動態與警紀維護修訂原則，另因應刑事掃黑專責編組人員情資蒐報、約制幫派活動等工作，免除與特定對象接觸交往前報備程序，等掃黑階段性工作完成再核備即可，貼近實務運作情形及符合保密考量。

近期黑幫尋仇引發之槍擊案件，囂張、公然挑戰公權力行徑，引發社會不良觀感，警政署除已實施二階段系統性掃黑工作，針對幫派公開活動與相關衍生犯罪，全台同步實施擴大臨檢、掃黑、打詐、緝毒及肅槍行動專案。

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