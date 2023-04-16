收賄放水標案 台水九區處2收押

台灣自來水公司第九區管理處二名技術人員，涉收賄後放水採購案，遭收押。（記者花孟璟攝）

2023/04/16 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕廉政署北部調查組偵辦台灣自來水公司第九區管理處技術人員，涉嫌收賄後放水採購標案，廉政官搜索約談後，將涉案重大的邱姓、陳姓技術人員、業者等三人移送法辦，檢察官複訊後認定三人有串、滅證之虞，向花蓮地院聲請羈押禁見獲准。

廉政署接獲檢舉，指自來水公司第九區管理處邱姓、陳姓二名技術人員，於去年十一、十二月間辦理自來水公司的工程採購案時，涉嫌向洪姓男子所屬的廠商洩漏採購資訊，還收受現金賄賂，使得洪男所屬公司順利得標。辦案人員蒐證多日，認定本案中的涉案公務員恐涉嫌貪污治罪條例之收受賄賂罪、刑法洩密等罪，業者則涉嫌交付賄賂罪。

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全案蒐證成熟後，本月十三日上午由廉政署北部調查組廉政官持搜索票，前往邱姓、陳姓技術人員，以及洪姓廠商的住所、辦公處所等處，共六個地點執行搜索，並約談相關被告及證人共五人到案。

專案人員訊問後，認定邱、陳二名技術人員涉犯貪污治罪條例之收受賄賂、刑法洩密等罪；洪姓廠商涉犯交付賄賂罪，三人所犯的行、收賄罪嫌重大，且有勾串共犯及證人、湮滅證據之虞；花蓮地檢署檢察官複訊後向花蓮地院聲請羈押禁見，花院前天晚間召開羈押庭，認為確有羈押三名涉案人的必要性，裁定羈押及禁止接見通信。

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