三外籍生外澳戲水 疑遭離岸流捲走一失蹤

宜縣消防局出動無人機搜尋失蹤的印尼男大生。 （宜縣消防局提供）

2023/04/06 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕花蓮慈濟科技大學七名外籍生，昨天下午到宜蘭縣頭城鎮外澳海邊戲水，有三人疑被外澳海域的「離岸流」捲到外海，一名烏克蘭女大生自行游上岸，二名印尼男大生體力不支游不回來，其中一人後來由民間救難船救起，還有一人失去蹤影，仍在持續搜救。

花蓮慈濟科技大學六名印尼及一名烏克蘭學生共七人，一起到頭城外澳九號咖啡館後方的海邊戲水，二男一女下水游泳，不久海面出現大浪，把三人捲到外海，女大生脫困後上岸，另二名同伴在海面載浮載沉，身上沒有救生裝備。

請繼續往下閱讀...

宜縣消防局下午一點一分獲報，出動特搜大隊等到場救援，一點三十八分，在海面上漂浮的二十二歲男大生被民間救難船救上來，由救護車送醫，經過檢查無明顯外傷，生命徵象穩定。

外澳海域海象不佳，救援人員搭救生艇出海搜救，並出動無人機搜尋另名失蹤的男大生。外澳海邊是由交通部觀光局東北角風管處管理，屬於開放的水域活動地點，衝浪、游泳、SUP（立式划槳）相當盛行，不過，當地海域常出現「離岸流」（一種向外海方向快速移動的強勁海流），外界研判三名外籍生可能被「離岸流」沖到外海。

海巡署經常派員勸導，提醒外澳海邊遊客戲水時不要距離岸邊太遠，避免被「離岸流」捲走，發生危險。

被民間救難船救起的22歲印尼男大生，生命徵象穩定。 （宜縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法