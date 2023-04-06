中國漁船改裝成貨輪 出沒七美海域疑走私

澎湖海巡隊查獲中國漁船改裝貨輪，帶回馬公隊部偵訊。（記者劉禹慶攝）

2023/04/06 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國在蔡英文總統出訪我國友邦之際，部署福建沿海實行軍演，敏感時刻卻傳出中國漁船改裝成貨輪，出沒在我國七美西海域，澎湖海巡隊據報立即派出巡防艇趕往現場，將改裝貨輪及五名船員帶回馬公隊部偵訊，釐清相關動機。

據了解，這艘不知名中國鐵殼漁船，五日上午十一時出現在七美西方二十浬處，澎湖海巡隊據報後，立即通報線上巡防艇趕往現場查處，發現中國漁船改裝成貨輪，貨艙沒有貨物，上方還放置吊桿，明顯經過改造，又將船名塗抹隱去，動機令外界質疑，因此巡防艇連人帶船押回馬公隊部調查。

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由於七美西方海域是我國重要漁場，同時也是國際航道交通頻繁區，不少台灣漁民懷疑是中國油料補給船，但船上卻空蕩蕩，不像是油料補給船；也有人懷疑是中國香菸走私船，比照以往曾經查獲的中國香菸走私船，兩者間有類似之處，同時船上放置吊桿，更是方便載運貨物裝設，因此還得進一步偵訊釐清 ，才能了解漁船改裝的動機。

澎湖海巡隊已依兩岸人民關係條例，留置船上五人進行偵訊，分別針對無船名、漁船改裝、貨輪前往何處接運貨物及最後卸貨點等種種疑點，抽絲剝繭逐一查證，才能拼湊整片拼圖，了解中國漁船改裝貨輪出沒我國西方海域的真正原因。

澎湖海巡隊查獲中國漁船改裝貨輪，船上吊桿引發走私聯想。（記者劉禹慶攝）

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